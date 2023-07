sarà trasmessa anche in streaming sul canale YouTube del Comune

È convocata per le 19.30 di martedì 1 agosto la prossima seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo.

Questo l’elenco dei punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Aggiornamento del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Approvazione di uno schema tipo contenente gli elementi fondamentali dell’atto costitutivo per l’istituzione dei Gruppi comunali di volontariato di Protezione civile”. Gazzetta ufficiale serie generale n. 53 del 3.3.2023.

3. Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023 – Approvazione del secondo aggiornamento.

4. Autorizzazione alla stipula dell’accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Bagnacavallo per la gestione e la manutenzione della “Celletta Madonna della Pace” ubicata in via Sinistra Canale Superiore, in fregio alla strada provinciale Naviglio, adiacente aree di proprietà del Comune di Bagnacavallo.

5. Comunicazioni, odg, interrogazioni e mozioni.

La seduta del Consiglio comunale, aperta al pubblico presso la Sala consiliare del municipio, sarà trasmessa anche in streaming sul canale YouTube del Comune, dove resterà disponibile assieme alle precedenti.

Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it