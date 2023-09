Discussioni su importanti questioni europee e italiane, nonché per esplorare le alternative politiche in Italia e in Europa

Continuano gli appuntamenti con la Festa nazionale del Partito Democratico a Ravenna: la serata di ieri, sabato 2 settembre, è stata l’occasione per discutere importanti questioni europee e italiane, nonché per esplorare le alternative politiche in Italia e in Europa.

Report Europeo su Covid-19

Si è iniziato alle ore 18:30 con il “Report Europeo sul Covid-19”, moderato da Wanda Marra. La discussione ha visto la partecipazione di esperti come Alessandra Moretti, Fabrizio Barca e Massimo Florio. Questi rinomati professionisti hanno condiviso analisi e prospettive sulla gestione della pandemia in Europa, mettendo in evidenza le lezioni apprese e i futuri sviluppi.

Per un’Alternativa alla Destra in Italia e in Europa

A seguire, alle ore 20:00, il panel “Per un’Alternativa alla Destra in Italia e in Europa” è stato moderato da Alessandro De Angelis. Questa discussione ha visto la partecipazione di Nicola Zingaretti e Pina Picierno, due figure di spicco del PD. Si sono esplorate strategie e idee per costruire un’alternativa politica non solo in Italia, ma anche a livello europeo.

Il Futuro dell’Europa

Chiudendo la serata alle ore 21:00, l’ex Commissario europeo e attuale membro del PD, Paolo Gentiloni, è stato intervistato da Maurizio Molinari. L’intervista si è concentrata sul “Futuro dell’Europa”, analizzando le sfide e le opportunità che l’Unione Europea affronta nel contesto geopolitico attuale.