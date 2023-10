Eugenio Fusignani candidato alla segreteria della nuova direzione regionale

Alla presenza del segretario nazionale Corrado de Rinaldis Saponaro si è concluso il 26esimo congresso Regionale del partito Repubblicano, che si è svolto a Forlì nei locali del Circolo Mazzini.

Il Congresso ha innanzitutto ringraziato il segretario regionale uscente Renato Lelli che “ha gestito con perizia, qualità e lealtà il partito in uno dei momenti più difficili della sua storia. Lelli merita tutta la riconoscenza dei repubblicani per l’impegno profuso in questi anni” si legge su La Voce Repubbliana.

Dal dibattito congressuale intenso e variegato, sono scaturite due mozioni contrapposte. Il Congresso ha premiato una linea di autonomia repubblicana. Il congresso ha altresì archiviato l’esperienza del Terzo Polo, anche considerando la frattura avvenuta fra Azione ed Italia viva.

Per quanto riguarda l’orizzonte politico, come si legge, tra l’altro, su La Voce Repubblicana “La mozione congressuale vincitrice uscita dalle urne indica la necessità per tutti i repubblicani di porsi come il motore di un un’area laica, riformatrice, liberaldemocratica ed europeista. Il Pri emiliano romagnolo si considera come il principale erede della visione di matrice lamalfiana di un centrosinistra che resta molto distante da un governo come quello attuale, inadeguato alla complessità dei problemi del Paese e del contesto internazionale. Allo stesso tempo, il Congresso ha espresso un giudizio negativo sulle politiche del nuovo PD, in sostanza privo di una reale e concreta politica alternativa”.

Nei prossimi giorni la presidente del congresso Alessandra Ascari Raccagni convocherà la riunione della nuova direzione regionale del Pri per l’elezione di segretario, vice segretario e presidente: i candidati sono Eugenio Fusignani (Ravenna), Marcello Rivizzigno (Forlì) e Paolo Morelli (Cesena).