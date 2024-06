La Sindaca uscente (centrosinistra) ottiene 4.315 voti sui 6mila votanti

Si tratta del risultato più netto tra quelli dei 14 comuni della provincia di Ravenna al voto per la tornata di elezioni amministrative 2024.

Valentina Palli si conferma Sindaca di Russi con oltre il 75% dei consensi.

Per la prima cittadina uscente di centrosinistra, per la lista “Insieme per Russi”, 4.315 voti sui 5.999 elettori che si sono recati alle urne (75,17%) e ben 11 seggi in consiglio comunale.

Nettamente battuti i due sfidanti: Sante Samorè (“Centro destra per Russi”) si ferma al 19,23%, Giordano Cignani di Rifondazione Comunista al 5,59%