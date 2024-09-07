Stefano Bonaccini ospite sabato alla Festa dell’Unità

2024-09-07

Sarà intervistato da Federica Ferruzzi alle 20.45

Una serata all’insegna della politica oggi, 7 settembre, alla Festa dell’Unità di Ravenna.

Alla sala dibattiti infatti, alle 20.45 sarà ospite il parlamentare europeo ed ex presidente della Regione Stefano Bonaccini, intervistato da Federica Ferruzzi.

Sempre alla sala dibattiti, ma alle 18.45, Andrea Maestri presenta il suo libro ‘Il penultimo respiro di Gaza’.

Per la musica, sul palco centrale sale alle 21 il gruppo di combat-rock La casa del vento, che può vantare nel curriculum anche un’importante collaborazione con Patti Smith per il loro album Seeds in the wind. Lo spazio Piano bar vede protagonisti Angie Brown & Special Duet (ore 21), mentre Il circo del clown Billo si occuperà di animare i viali della festa con attrazioni divertenti e per tutte le età. Ustarì dla Rumâgna, Collina, Friggitoria e 3P: pasta, pesce, paella come sempre apriranno i battenti per offrire menu a misura di ogni palato e alle 21 si inizierà ad estrarre i numeri della Tombola.

Il programma completo della festa è disponibile sul sito del Partito Democratico e su festaravenna.it