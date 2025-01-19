Il dossier di Lista per Ravenna: “Stipendi raddoppiati nel 2024”

Una raccolta in sintesi sui compensi degli amministratori del Comune di Ravenna.

L’ha diffusa nei giorni scorsi Lista per Ravenna, presentata dal proprio capogruppo, Alvaro Ancisi: “Lo esponiamo senza esprimere giudizi, che pure abbiamo pronunciato in sede politica, avendo il solo scopo di informarne, doverosamente, la cittadinanza”.

Sono amministratori dei Comuni italiani, precisa il dossier, il sindaco e i consiglieri comunali, eletti dai cittadini, e gli assessori, scelti dal sindaco, che insieme a lui compongono la Giunta comunale. Dirigenti, funzionari e altri addetti con funzioni gestionali fanno invece parte del personale dipendente.

Il sindaco, gli assessori, che a Ravenna sono 9, e il presidente del Consiglio comunale sono retribuiti con uno stipendio mensile chiamato “indennità di carica”. Gli altri consiglieri comunali, che a Ravenna sono 31, non vengono retribuiti, ma beneficiano di un “gettone di presenza”, per ogni seduta del Consiglio o delle commissioni consiliari alle quali, qualora ne siano membri, partecipino; se sono presenti per meno della metà del tempo di durata, tale cifra, per norma di regolamento del Comune di Ravenna, è dimezzata.

Indennità di carica e gettoni di presenza sono al lordo delle ritenute fiscali.

“Gli stipendi degli 11 amministratori comunali retribuiti – spiega LpR – sono aumentati gradualmente dal 2022 fino al 2024, anno in cui sono stati stabilmente raddoppiati, esattamente del 106%. Lo stipendio mensile del sindaco è passato dai 5.362,06 euro del 2021 agli 11.040 del 2024, il vicesindaco da 4.021,55 a 8.280, gli assessori e il presidente del Consiglio da 3.217,24 a 6.624. Nel 2024, sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale sono in tal modo costati alle casse pubbliche 861.212 euro.

I gettoni di presenza dei 31 consiglieri comunali non retribuiti, invariati dal 2006, sono assommati nel 2024 a 107.742,20 euro, in media annuale per ciascun consigliere pari a 3.314,26 euro, mensilmente 301,30, in proporzione alle loro presenze nelle seguenti sedute: 36 del Consiglio comunale, in media 3 al mese; 76 delle commissioni consiliari, in media poco più di 6 al mese”.

Il dettaglio

Lista per Ravenna spone poi nel dettaglio gli stipendi del 2024:

Michele de Pascale, sindaco fino al 12 dicembre, è costato 125.856 euro;

Eugenio Fusignani, vicesindaco fino al 26 novembre e assessore dal 27 novembre, 97.483,20 euro;

Fabio Sbaraglia, assessore fino al 26 novembre, poi vicesindaco fino al 30 dicembre e sindaco il 31 dicembre, 81.456,80 euro;

Gianandrea Baroncini, Giacomo Costantini, Federica Del Conte, Igor Gallonetto, Federica Moschini e Annagiulia Randi, assessori per l’intero anno, 79.488 euro;

Livia Molducci e Massimo Cameliani, rispettivamente assessora e presidente del Consiglio comunale per tutto l’anno, 39.744 euro, cioè la metà della loro retribuzione piena, perché, non avendo chiesto di essere collocati in aspettativa dal loro rapporto privato di lavoro dipendente, ne mantengono lo stipendio.

Nominativo e carica Totale in euro Reddito imponibile in euro

nell’anno prima della nomina

quale amministratore comunale

retribuito Michele de Pascale

sindaco fino al 12 dicembre 125.856,00 del 2015 = 35.941 Eugenio Fusignani

vicesindaco fino al 26 novembre

assessore dal 27 novembre 97.483,20 del 2015 = 19.052 Fabio Sbaraglia

assessore fino al 26 novembre

poi vicesindaco fino al 30 dicembre

sindaco il 31 dicembre 81.456,80 del 2020 = 26.630 Gianandrea Baroncini

assessore 79.488,00 del 2015 = 30.790,33 Giacomo Costantini

assessore 79.488,00 del 2015 = 35.253 Federica Del Conte

assessora 79.488,00 del 2015 = 14.340 Igor Gallonetto

assessore 79.488,00 del 2020 = 2.023 Livia Molducci

assessora * 39.744,00 del 2015 = 45.406 Federica Moschini

assessora 79.488,00 del 2020 = 40.603 Annagiulia Randi

assessora 79.488,00 del 2020 = 39.242 Massimo CamelianiPresidente Consiglio comunale* 39.744,00 del 2010 = 39.247 TOTALE 861.212,00

*Per Molducci e Cameliani compensi di carica pubblica dimezzati perché mantengono lo stipendio del proprio lavoro non avendo chiesto di essere collocati in aspettativa dallo stesso.