Un centinaio di attivisti nei pressi del Molo Dalmazia per la protesta promossa dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”

Si è svolto ieri, domenica 23 febbraio, a partire dalle 14.30, nei pressi del Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, il presidio di protesta promosso dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, contro il Rigassificatore di Ravenna, a pochi giorni dall’arrivo nel porto della nave rigassificatrice BW Singapore.

Un centinaio di attivisti ravennati hanno partecipato alla protesta, che aveva ricevuto adesioni da diverse parti. Questo l’elenco fornito dagli organizzatori: Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia Romagna, Legambiente regionale, Verdi di Ravenna e Rimini, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Potere al Popolo, Resistenza Popolare, Ravenna in Comune; adesione anche del consigliere comunale Giancarlo Schiano del Movimento 5 Stelle e di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, dell’area sindacale della Cgil Radici del Sindacato, delle associazioni Ambiente e Territorio, Faenza Eco-Logica, della Casa delle Donne e di Femminile Maschile Plurale.

Numerosi gli interventi che, come riporta la nota del Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, hanno toccato i vari aspetti della crisi climatica e del peso che essa ha e avrà sempre più pesantemente nel territorio di Ravenna: “si è sottolineato come questo movimento si stia allargando e radicando in varie piazze d’Italia in coordinamento fra loro. Ribadita la volontà di insistere nell’opposizione al sistema fossile, partendo da tre richieste immediate: che vengano assunti da subito impegni precisi per la ‘road map’ sui tempi di dismissione del rigassificatore, si istituisca un monitoraggio continuo e indipendente sulla qualità dell’aria, dell’ambiente marino, dell’assetto idrogeologico e dell’impatto sull’ambiente e sulla salute, e che le Istituzioni prendano una ferma posizione per il taglio netto dei sussidi alle fonti fossili e si inizi un percorso politico finalizzato a trasferire il settore energetico dall’ambito del profitto a quello dei beni comuni”.

Il prossimo appuntamento è per il prossimo mese di aprile, durante il quale – anche in concomitanza con l’OMC, vertice del mondo estrattivo – si terranno a Ravenna numerose iniziative di approfondimento e di mobilitazione, fra le quali si prevede, per il pomeriggio di sabato 12 aprile, una manifestazione nazionale, per la fuoriuscita da quella che viene definita “la camera a gas”.