Elezioni comunali. Nasce la lista Progetto Ravenna, sostegno ad Alessandro Barattoni

2025-03-22

Costituita da Azione, Italia Viva, PSI e Più Europa

Nasce la lista Progetto Ravenna, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Alessandro Barattoni, costituita da Azione, Italia Viva, PSI, Più Europa.

La lista è stata presentata in una conferenza stampa ieri, venerdì 21 marzo, al Caffè del Mercato Coperto di Ravenna. Come spiegato dai quattro partiti, Progetto Ravenna nasce quindi "con una chiara connotazione politica. I valori comuni dei quattro partiti che l’hanno promossa e la netta collocazione nel perimetro riformista, liberaldemocratico ed europeista consentiranno a Progetto Ravenna di non essere un cartello elettorale, ma di diventare un “contenitore” permanente e aperto alla città. Per questo tra i candidati saranno presenti anche civici e indipendenti che vogliono mettersi in gioco e condividono le idee fondative e gli ideali di questa lista".

"Progetto Ravenna nasce per essere parte attiva nella definizione della squadra di governo del comune e si caratterizza con un programma che prevede una forte attenzione ai temi dell’ambiente, del turismo, dello sviluppo economico e del territorio, al riconoscimento della cittadinanza attiva, dei diritti civili e delle conseguenti responsabilità sociali, della cultura e della socialità; all’attenzione ai servizi forniti dove, tra l’altro, venga riconosciuto il giusto ruolo alle imprese quale motore per la stabilità sociale delle comunità e del mercato del lavoro. Verranno individuati temi di crescita territoriale sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale per garantire un equilibrio tra attività economiche e cittadini".

"Vogliamo venga favorita l’innovazione e la ricerca in ogni campo, la solidarietà sociale e la qualità della vita in tutte le località del territorio comunale. Ci occuperemo dei temi della sicurezza dei cittadini e sulla realtà della vita delle persone nel territorio, intervenendo sui problemi concreti delle nostre comunità. Operando per non separare mai i grandi temi globali, regionali e della Romagna con le scelte puntuali da fare in questo comune".

La lista completa è in via di definizione ma è già stato comunicato che i quattro capilista saranno Chiara Francesconi, Pierdomenico Lonzi, Barbara Monti e Nevio Salimbeni.