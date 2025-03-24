La Democrazia Cristiana di Ravenna corre da sola alle elezioni comunali

2025-03-24

"Squadra determinata e competenze trasversali per un progetto politico autonomo e concreto per il futuro di Ravenna"

La Democrazia Cristiana di Ravenna si prepara ad affrontare le imminenti elezioni comunali con una lista propria, “portando avanti – scrivono Giovanni Morgese, Segretario Comunale Democrazia Cristiana di Ravenna, e Mauro Bertolino, Segretario Provinciale Democrazia Cristiana di Ravenna - una forte identità politica, arricchita da una squadra motivata e determinata. La nostra squadra è composta da persone provenienti da diverse esperienze e con competenze trasversali, pronte a dare un contributo concreto per il miglioramento del nostro comune in tutti i settori; professionisti di altissimo livello e giovani talenti, pronti a portare nuove idee e dinamismo.

Dopo un ampio confronto con le forze politiche locali, il partito ha scelto di mantenere la propria autonomia, proponendo il proprio simbolo e il proprio candidato sindaco, per presentare una proposta politica chiara e indipendente.

La Democrazia Cristiana ha deciso di non fare alleanze alle prossime elezioni, confermando la ferma volontà di presentare una proposta autonoma.

Il nostro obiettivo è quello di proporre una lista centrata su valori solidi e su idee concrete, senza compromessi, per il futuro della città.

Una conferenza stampa sarà organizzata a breve per presentare ufficialmente il candidato sindaco e delineare i temi principali della nostra proposta politica” concludono Giovanni Morgese, Segretario Comunale Democrazia Cristiana di Ravenna, e Mauro Bertolino, Segretario Provinciale Democrazia Cristiana di Ravenna.