“Muovi Ravenna”: oggi il secondo appuntamento col candidato sindaco Alessandro Barattoni

2025-03-24

Cittadine e cittadini si confronteranno sul tema della tutela del territorio, transizione ecologica ed energetica, economia circolare e innovazione verde

Si svolgerà oggi, lunedì 24 marzo, all'Outdoor Gambi (via Faentina 169, dalle 18:00 alle 20:00, a Ravenna) il secondo di otto appuntamenti inseriti nella campagna di partecipazione civica "Muovi Ravenna".

In questo secondo appuntamento, dal titolo Ambiente, territorio e transizione ecologica – Un futuro sostenibile per Ravenna, si alimenterà un confronto su tutela del territorio, transizione ecologica ed energetica, economia circolare e innovazione verde, per una città che guarda al futuro con responsabilità e visione.

Gli incontri si divideranno in tre momenti. Nella prima parte di presentazione, della durata di circa 40', relatrici e relatori discuteranno le tematiche proposte; nella seconda, sempre per circa 40', i partecipanti si suddivideranno in tavoli di lavoro ristretti per facilitare lo scambio di opinioni e la creazione di documenti condivisi di sintesi. Ogni gruppo sarà seguito da un esperto o un'esperta di coprogettazione, che stimolerà la discussione e agevolerà i lavori. L’ultima fase sarà di discussione e relazione del lavoro svolto nei tavoli, in cui i conduttori e le conduttrici condivideranno le riflessioni fatte dai partecipanti.

L'iniziativa è promossa all'interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida della città bizantina. In questo modo i cittadini e le cittadine di Ravenna potranno contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città analizzando temi strategici.

Per iscrizioni consultare il sito barattonisindaco.it