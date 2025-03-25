Ama Ravenna si presenta: al via la campagna per le elezioni comunali

2025-03-25

Interverranno Daniele Perini e Davide Bonocore, attualmente consiglieri comunali, e Alessandro Bondi consigliere circoscrizionale

Sabato prossimo, 29 marzo, alle 11, all'hotel Mattei a Ravenna avrà luogo la presentazione pubblica della lista civica Ama Ravenna che scenderà in campo il 25 e 26 maggio in occasione delle elezioni del sindaco.

Interverranno Daniele Perini e Davide Bonocore, attualmente consiglieri comunali, e Alessandro Bondi consigliere circoscrizionale; saranno presenti gli altri ventinove fra candidati e candidate.

"Sono soddisfatto della composizione della lista e ringrazio fin d'ora chi ha accettato il mio invito - dichiara Perini-. Vi hanno aderito professionisti, gente comune, giovani e meno giovani. Ma tutti quanti abbiamo in comune la volontà e la sensibilità di volerci occupare e stare al fianco di chi ha più bisogno. Invito la cittadinanza a partecipare per conoscere noi e il nostro programma".

Nel corso dell'evento verrà presentato il programma della Lista.