“Quando sarà finita la storia infinita dei lavori alla Villa Callegari?”

2025-03-26

Ravenna in Comune: "Ancora nessuna risposta dall’Amministrazione, mentre la primavera 2025 è arrivata senza novità visibili"

"La scorsa estate chiedevamo all’Amministrazione Comunale un aggiornamento sul cantiere infinito della Villa Callegari che si affaccia in via Faentina a Ravenna. Scrivevamo: 'Contro quale muro è andata a sbattere la riqualificazione della zona ex Villa Callegari? Ce lo chiede chi abita nei pressi ed usa, senza giri di parole, il termine 'discarica a cielo aperto' per descrivere l’area in cui dovrebbe essere attivo un cantiere per la realizzazione di un ristorante-bar e un circolo culturale con funzione ricettiva'" esordisce Ravenna in Comune in una nota alla stampa.

"E spiegavamo - continua la nota -: 'In un tempo che sembra quasi mitico il parco dei 'Signori Callegari', lungo la Faentina all’ingresso della Città, vantava una villa padronale, con boschetto e chiesetta privati, un campo con la casa del fattore in prossimità della ferrovia, serre per gli agrumi, voliere per uccelli esotici, un laghetto ed un parco per i daini. Dopo essere finito tutto ad un’asta fallimentare, il compendio fu rilevato dal Comune più di 30 anni fa con l’obiettivo di 'utilizzare l’area scoperta a parco pubblico di quartiere che può integrarsi con la limitrofa area verde comunale e destinare i fabbricati a fini culturali'. Vi fu trasferito per un periodo dalla Loggetta Lombardesca il Museo Ornitologico e di Scienze Naturali prima che traslocasse a Sant’Alberto. Poi nel 2003 il Comune assegnò in concessione area e fabbricati per 40 anni ad un soggetto che si era impegnato alla risistemazione per svolgervi le attività di cui all’odierno cantiere. Nel 2017 al primo soggetto se ne è sostituito un secondo. In una intervista rilasciata lo scorso anno il responsabile dei lavori aveva indicato il 2024 per la loro conclusione. Allo stato attuale non si direbbe".

"L’Amministrazione Comunale - chiosa Ravenna in Comune - non si degna mai di rispondere alle domande che ritiene sgradevoli e anche questa volta non ha fatto eccezione. È stato però il capo cantiere della ditta che esegue i lavori ad azzardare una previsione temporale un paio di mesi dopo, il 17 ottobre 2024: 'Il programma è questo. Vorremmo che per la primavera del prossimo anno fossero aperte almeno parzialmente le attività'. E concludeva così: 'Il nostro obiettivo è aprire il prima possibile, questo è un luogo troppo importante e di valore per non restituirlo quanto prima alla città'.

Il calendario ci dice che la primavera 2025 è arrivata. Almeno all’apparenza, però, non sembra sia cambiato molto. Perfino il cartello del cantiere è diventato illeggibile per l’inesorabile trascorrere del tempo. Ravenna in Comune torna dunque a chiedere all’Assessorato competente di fornire direttamente rassicurazione alla cittadinanza: quando sarà finita la storia infinita dei lavori alla Villa Callegari?" conclude.