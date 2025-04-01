Ravenna, elezioni 2025. Sfida a 6 per Palazzo Merlato

2025-04-01

I candidati per le amministrative del 25 e 26 maggio

Sono 6 i candidati a sindaco a Ravenna, nella tornata del 25 e 26 maggio (eventuale ballottaggio l’8 e il 9 giugno).

Per il centrosinistra è in corsa Alessandro Barattoni, segretario provinciale Pd, si occupa di gestione immobiliare in Federcoop Romagna. Nella coalizione anche il Pri, il Movimento 5 Stelle, la lista civica Ama Ravenna, Progetto Ravenna (Azione, Italia Viva, Più Europa e Psi); inoltre Alleanza Verdi Sinistra e la lista Verdi Ravenna-Ambiente e Territorio. “Come immagino la città? Userei tre aggettivi per definirla: “sostenibile”, “giusta”, “partecipata”.

Marisa Iannucci, “docente, scrittrice, ricercatrice, attivista e protagonista da tanti anni di molteplici battaglie e azioni su tante tematiche condotte e non solo a Ravenna”, spiega Potere al Popolo, che la sostiene con PCI, Rifondazione Comunista, Ravenna in Comune.

Ritorna la Democrazia Cristiana: candidato sindaco è Giovanni Morgese, Mauro Bertolino vice sindaco. Morgese, con un passato nell’Arma dei Carabinieri, vuole portare la sua esperienza in tema di sicurezza e volontariato, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente i giovani e rafforzare la fiducia nell’amministrazione.

La Lega Romagna con Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia: il candidato è Alvaro Ancisi, leader di Lista per Ravenna, decano dell’opposizione in consiglio comunale. “È un segnale forte che lanciamo”, “una proposta di buon governo tutt’altro che divisiva” - ha sottolineato Ancisi. “Sotto la lente i tanti problemi di Ravenna che chiedono soluzioni tempestive”.

Nicola Grandi, titolare di un’agenzia di assicurazioni, consigliere comunale per FdI, è candidato per Fratelli d'Italia, Forza Italia e la lista civica Viva Ravenna. Eleonora Zanolli, giovane professionista e già responsabile di Azzurro Donna Ravenna, vicesindaco. Si parla di “nuova linfa all'amministrazione cittadina”. Al centro “lo sviluppo economico, la sicurezza, il turismo e il sostegno alle imprese e alle famiglie”.

Per la Lista civica La Pigna è in corsa Veronica Verlicchi, capogruppo in consiglio comunale, consulente di comunicazione e marketing. “Un impegno concreto quello assunto da Veronica Verlicchi, iniziato nel 2017”, commenta La Pigna. “Un lavoro costante, realizzatosi non solo opponendosi”, “ma anche presentando proposte su varie aree tematiche”.