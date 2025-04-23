Capolista il Capogruppo uscente Alberto Ancarani, poi la Candidata Vicesindaco Eleonora Zanolli

Forza Italia ha presentato ufficialmente la lista dei candidati che correranno per poter far parte del prossimo consiglio comunale.

La testa della lista è formata dal Capogruppo uscente Alberto Ancarani, 43 anni e Libero Professionista, che sarà il Capolista, dalla Candidata Vicesindaco Eleonora Zanolli, 43 anni e Libera Professionista e dal Segretario Comunale Nicola Tritto, 62 anni, pensionato.

A seguire tutti gli altri componenti in ordine alfabetico:

Babini Ulisse – 60 anni – Imprenditore agricolo

Bottini Giovanni – 28 anni – Libero Professionista

De Martinis Gianpiero – 45 anni – Libero Professionista

Dell’Aquila Gioacchino – 38 anni – Ispettore di Polizia Penitenziaria Fenati Pamela – 43 anni – Impiegata

Guerra Paolo – 58 anni – Imprenditore Iadevaia Agnese – 46 anni – Insegnante

Iseppi Donatella – 62 anni – Dirigente Aziendale Kodheli Merlin – 32 anni – Libera Professionista

Manca Matteo – 34 anni – Insegnante e Libero Professionista Maranini Katiuscia – 37 anni – Imprenditrice

Marozzi Pietro – 21 anni – Studente Universitario Mingozzi Roberta – 49 anni – Insegnante

Moise Zina – 59 anni – OSS

Montanari Sigismondo – 79 anni – Pensionato

Pasquale Giacomo – 51 anni – Ispettore di Polizia Penitenziaria Pietropaolo Loretta – 50 anni – Imprenditrice

Quarato Lavinia – 42 anni – Assistente logistica per operazioni petrolifere Ricci Edoardo – 20 anni – Studente Universitario

Ridolfi Filippo – 48 anni – Informatore scientifico del farmaco Toscano Davide – 38 anni – Impiegato

La dichiarazione di Fabrizio Dore, Segretario Provinciale di Forza Italia: “La scelta di Forza Italia è stata quella di non caricare la lista di persone “riempi lista” ma piuttosto di avere solo candidati “veri” pronti a correre. È questo il motivo per cui è stata una precisa scelta quella di presentare 24 candidati anziché 32.”