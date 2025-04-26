La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune
Il Consiglio comunale di Bagnacavallo si riunirà in seduta pubblica alle 19.30 di martedì 29 aprile, presso la Sala consiliare del municipio.
Questo l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.
2. Approvazione del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2024.
3. Bilancio di previsione 2025/2027 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Variazione al Dup (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027 e al Piano degli investimenti 2025/2027.
4. Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025 – Approvazione del secondo aggiornamento.
5. Linee di indirizzo per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo dedicato al gioco del calcio di Villanova di Bagnacavallo – via Oriani 1/a.
6. Regolamento per la partecipazione e la consultazione popolare – Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Zona dell’8-9 giugno 2025 – Nomina dei garanti.
7. Comunicazioni – Question time.
La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune, dove resterà disponibile anche successivamente insieme alle registrazioni delle sedute precedenti.
benini
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