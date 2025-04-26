Si svolgerà nella sala consiliare alle 18.30 ed è aperto al pubblico
È convocato nella sala consiliare del municipio per lunedì 28 aprile alle 18.30 il Consiglio comunale di Cotignola.
All’ordine del giorno ci sono punti relativi al Bilancio, in particolare l’approvazione del rendiconto della gestione 2024 e l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027.
È possibile assistere alla seduta in presenza, oppure in diretta dal sito www.comune.cotignola.ra.it, dove è consultabile anche l’ordine del giorno completo.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp al numero 0545 908871, mail urp@comune.cotignola.ra.it.