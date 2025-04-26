I candidati

È stata presentata la lista completa di “Progetto Ravenna / Barattoni Sindaco”. “Si tratta – spiegano in una nota di un elenco di 32 candidati (15 donne, 17 uomini) rappresentativi di ogni area del comune di Ravenna e con storie, competenze ed età differenti per rappresentare al meglio la nostra comunità. Gli under 30 sono 5, il più giovane ha 19 anni; mentre la più anziana ha 72 anni”.

La lista è aperta dai quattro capilista già presentati:

  • Chiara Francesconi, 56 anni, docente universitaria consigliere comunale uscente
  • Pierdomenico Lonzi, 68 anni, pensionato, già dirigente amministrativo Ausl
  • Barbara Monti, 54 anni, responsabile risorse umane impresa cooperativa
  • Nevio Salimbeni, 62 anni, dirigente associativo, già direttore Cervia Ambiente

Seguono in ordine alfabetico:

  • Barboni Maurizio, 66 anni, coltivatore diretto
  • Battistini Chiara, 24 anni, laureata in scienze motorie
  • Boragno Valentina, 50 anni, coordinatrice schemi gestione ambientale
  • Camerani Giovanni, 68 anni, pensionato
  • Cornacchia Manuela, 71 anni, volontaria nell’associazionismo
  • De Lorenzo Maria, 25 anni, studentessa universitaria
  • Di Domenico Giovanni, 57 anni, responsabile commerciale
  • Drei Giuseppe, 65 anni, pensionato già dirigente regioni ER e Lazio
  • Federici Dario, 30 anni, tecnico frigorista
  • Giannetto Mattia Karol, 19 anni, studente universitario
  • Guerrieri Guido, 60 anni, architetto
  • Gullotta Federica, 34 anni, laureata in sociologia
  • Koraqi Steljano detto “Kora”, 32 anni, organizzatore di eventi
  • Lama Paola, 72 anni, dirigente infermieristica Ausl
  • Luciani Amilcar, 40 anni, amministratore condominiale
  • Magnani Marina, 69 anni, coach e past presidente Fidapa
  • Minzoni Raoul, 63 anni, pensionato, già tecnico ENI
  • Morellini Roberto, 49 anni, docente Accademia
  • Morrillo Giovanni, 31 anni, tecnico commerciale
  • Neri Anna, 63 anni, imprenditrice turistica
  • Odigwe Chukwunonso Simon detto “Simon”, 27 anni, studente universitario
  • Pasi Andrea, 63 anni, libero professionista
  • Pinto Anna Rita, 53 anni, imprenditrice
  • Pitrelli Francesco, 27 anni, studente universitario
  • Ragazzini Ilaria, 51 anni, animatrice sociale
  • Tazzari Eleonora, 44 anni, imprenditrice
  • Zampriolo Nicoletta, 55 anni, animalista impegnata nell’associazionismo
  • Basevi Caterina, 60 anni, cooperatrice impresa sociale

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