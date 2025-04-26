I candidati
È stata presentata la lista completa di “Progetto Ravenna / Barattoni Sindaco”. “Si tratta – spiegano in una nota di un elenco di 32 candidati (15 donne, 17 uomini) rappresentativi di ogni area del comune di Ravenna e con storie, competenze ed età differenti per rappresentare al meglio la nostra comunità. Gli under 30 sono 5, il più giovane ha 19 anni; mentre la più anziana ha 72 anni”.
La lista è aperta dai quattro capilista già presentati:
- Chiara Francesconi, 56 anni, docente universitaria consigliere comunale uscente
- Pierdomenico Lonzi, 68 anni, pensionato, già dirigente amministrativo Ausl
- Barbara Monti, 54 anni, responsabile risorse umane impresa cooperativa
- Nevio Salimbeni, 62 anni, dirigente associativo, già direttore Cervia Ambiente
Seguono in ordine alfabetico:
- Barboni Maurizio, 66 anni, coltivatore diretto
- Battistini Chiara, 24 anni, laureata in scienze motorie
- Boragno Valentina, 50 anni, coordinatrice schemi gestione ambientale
- Camerani Giovanni, 68 anni, pensionato
- Cornacchia Manuela, 71 anni, volontaria nell’associazionismo
- De Lorenzo Maria, 25 anni, studentessa universitaria
- Di Domenico Giovanni, 57 anni, responsabile commerciale
- Drei Giuseppe, 65 anni, pensionato già dirigente regioni ER e Lazio
- Federici Dario, 30 anni, tecnico frigorista
- Giannetto Mattia Karol, 19 anni, studente universitario
- Guerrieri Guido, 60 anni, architetto
- Gullotta Federica, 34 anni, laureata in sociologia
- Koraqi Steljano detto “Kora”, 32 anni, organizzatore di eventi
- Lama Paola, 72 anni, dirigente infermieristica Ausl
- Luciani Amilcar, 40 anni, amministratore condominiale
- Magnani Marina, 69 anni, coach e past presidente Fidapa
- Minzoni Raoul, 63 anni, pensionato, già tecnico ENI
- Morellini Roberto, 49 anni, docente Accademia
- Morrillo Giovanni, 31 anni, tecnico commerciale
- Neri Anna, 63 anni, imprenditrice turistica
- Odigwe Chukwunonso Simon detto “Simon”, 27 anni, studente universitario
- Pasi Andrea, 63 anni, libero professionista
- Pinto Anna Rita, 53 anni, imprenditrice
- Pitrelli Francesco, 27 anni, studente universitario
- Ragazzini Ilaria, 51 anni, animatrice sociale
- Tazzari Eleonora, 44 anni, imprenditrice
- Zampriolo Nicoletta, 55 anni, animalista impegnata nell’associazionismo
- Basevi Caterina, 60 anni, cooperatrice impresa sociale