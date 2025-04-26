I candidati

È stata presentata la lista completa di “Progetto Ravenna / Barattoni Sindaco”. “Si tratta – spiegano in una nota di un elenco di 32 candidati (15 donne, 17 uomini) rappresentativi di ogni area del comune di Ravenna e con storie, competenze ed età differenti per rappresentare al meglio la nostra comunità. Gli under 30 sono 5, il più giovane ha 19 anni; mentre la più anziana ha 72 anni”.

La lista è aperta dai quattro capilista già presentati:

Chiara Francesconi, 56 anni, docente universitaria consigliere comunale uscente

Pierdomenico Lonzi, 68 anni, pensionato, già dirigente amministrativo Ausl

Barbara Monti, 54 anni, responsabile risorse umane impresa cooperativa

Nevio Salimbeni, 62 anni, dirigente associativo, già direttore Cervia Ambiente

Seguono in ordine alfabetico: