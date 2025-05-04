Le proposte di Guido Guerrieri e Chiara Francesconi (Progetto Ravenna)

“La futura amministrazione dovrà supportare le società sportive locali – dicono Guido Guerrieri e Chiara Francesconi, entrambi candidati nella Lista civica Progetto Ravenna per le prossime elezioni amministrative – che vorranno investire negli impianti che hanno in gestione. Solo attraverso una stretta collaborazione fra Comune e privati si potranno promuovere e supportare investimenti finalizzati alla riqualificazione degli impianti esistenti e promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico attraverso lo sport”.



I due candidati di Progetto Ravenna, l’uno già assessore al Comune di Ravenna dal 2011 al 2016 e l’altra Consigliera comunale anche nell’ultima consiliatura, intervengono così sul tema dell’impiantistica sportiva: “Le associazioni sportive rappresentano un pilastro fondamentale nella nostra comunità, svolgendo sul territorio un ruolo sociale di grande importanza. Non solo promuovono la salute e il benessere dei ragazzi e dei cittadini, ma anche valori come solidarietà, rispetto e disciplina. Inoltre, le società sono un importante strumento di aggregazione e inclusione sociale, contribuendo a rafforzare il tessuto comunitario e a promuovere la coesione”.



Il discorso passa poi al tema delle strutture: “Per poter svolgere appieno questo ruolo, le società sportive tuttavia necessitano di impianti di qualità, adeguati e sicuri. Investire negli impianti sportivi – dicono ancora Guerrieri e Francesconi – significa non solo garantire la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi in ambienti salubri e strutturati, ma anche creare le condizioni per l’organizzazione di eventi, non unicamente sportivi, che possono attrarre visitatori e promuovere l’immagine dei quartieri, delle frazioni e della città”. Associazioni che spesso necessitano di un sostegno: “L’Amministrazione Comunale deve anche costruire formule di supporto alle società sportive, cittadine e delle tante località decentrate del forese. Le associazioni sportive sono un presidio di formazione e aggregazione troppo spesso lasciato nelle mani del solo volontariato. L’Amministrazione deve farsi parte attiva, sia nella riqualificazione degli impianti, che negli adempimenti burocratici sempre crescenti e che gravano anche sulle piccole società”.

E in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, ecco i tre punti sui quali Francesconi e Guerrini intendono porre particolare attenzione:

– Promuovere la collaborazione tra le diverse realtà sportive e istituzionali;

– Incentivare gli investimenti privati nel territorio, con particolare attenzione agli impianti sportivi;

– Sviluppare progetti e iniziative che valorizzino il ruolo sociale dello sport e promuovano la crescita dei giovani e la salute dei cittadini.

“È importante che la rete di impianti e società, soprattutto con attività giovanile, sia diffusa su tutto il territorio per garantire l’accesso all’attività sportiva, in ambienti sicuri e strutturati – sottolinea Guido Guerrieri – riconoscendo anche nei bandi pubblici degli impianti, processi di riqualificazione e attività sociale sul territorio”. Crediamo che la futura Amministrazione comunale – conclude Chiara Francesconi, capolista di Progetto Ravenna – debba avere un ruolo fondamentale non solo per la manutenzione puntuale delle palestre e degli impianti, ma debba prevedere una nuova gestione delle concessioni che tenga in considerazione degli interventi effettuati nel corso degli anni dei concessionari. Tutto ciò in modo da dare priorità a coloro che prevedono investimenti importanti in quanto soggetti che promuovono anche a livello territoriale e di quartiere il ruolo che lo sport ha in termini sociali e di aggregazione per le comunità“.