Prosegue il ciclo di incontri di Ravenna24ore.it con i candidati alla carica di primo cittadino

In vista delle elezioni amministrative 2025, Ravenna24ore.it propone una serie di video-interviste ai candidati sindaco del Comune di Ravenna.

Ogni giorno pubblichiamo un incontro con uno dei protagonisti della sfida elettorale, seguendo l’ordine determinato dal sorteggio ufficiale.

Attraverso domande comuni, i candidati illustrano la propria visione per il futuro della città, le priorità del programma elettorale e il loro approccio ai temi centrali della campagna: ambiente, sicurezza, lavoro, partecipazione, cultura e tanto altro.

Oggi pubblichiamo la video-intervista al candidato sindaco Marisa Iannucci, docente e ricercatrice in scienze sociali, ma anche attivista per i diritti umani. Iannucci è sostenuta da Ravenna in Comune, Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista.

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