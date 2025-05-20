Evento presso la Job Industrial Academy “non di carattere elettorale”

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sarà a Ravenna giovedì 22 maggio per un evento, in programma alle ore 10.30, che si terrà presso la Job Industrial Academy, in via Vittorio Emanuele Orlando 4, zona Bassette.

All’incontro parteciperanno circa 200 studenti degli Istituti scolastici superiori di Ravenna, insieme a Autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni di categoria, del Provveditorato agli studi e del corpo docente.

L’evento avrà una durata prevista di 45 minuti e al termine sarà offerto un coffee break. Come precisato in una nota l’incontro sarà “non di carattere elettorale”.