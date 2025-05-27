L’ex Sindaco FF Sbaraglia “Re” delle preferenze, Lega fuori dal Consiglio Comunale
Concluso lo spoglio delle schede per l’elezione di sindaco e consiglio comunale di Ravenna.
La vittoria del candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni con oltre il 58% porta in dote 21 consiglieri comunali per la coalizione del campo largo: 16 sono del PD (la metà esatta dei consiglieri), 1 a testa per le altre 5 liste a sostegno (M5S, Alleanza Verdi-Sinistra, PRI, Ama Ravenna, Progetto Ravenna).
L’ex Sindaco Facente Funzioni Fabio Sbaraglia è il “Re” delle preferenze con 1.199 voti, secondo Massimo Cameliani (1.025 preferenze), terza Federica Del Conte (801). Stando all’elenco preferenze eletti anche, sempre per il PD, Federica Moschini (731), Greta Cavallaro (685), Petia Di Lorenzo (615), Luca Cortesi (551), Francesca Impellizzeri (486), Domenico Antonio Esposito (471), Livia Molducci (465), Igor Bombardi (462), Gianmarco Buzzi (454), Idio Baldrati (430), Nicolò Pranzini (412), Fama Lo (411), Michela Venturi (410).
Confermato per il M5S, con 341 preferenze, Giancarlo Schiano, consigliere uscente. Per AVS entra Nicola Staloni (234), per il PRI conferma per Giannantonio Mingozzi (314). Per la lista Ama Ravenna boom di preferenze (678) per Daniele Perini, anche lui consigliere uscente, mentre per Progetto Ravenna entra Barbara Monti con 219 voti.
Tra le fila dell’opposizione eletti tre tra i candidati sindaco sconfitti: Nicola Grandi (FdI), Alvaro Ancisi (LpR) e Veronica Verlicchi (La Pigna), tutti e tre già in consiglio comunale nella scorsa legislatura.
Fratelli d’Italia conquista 5 altri consiglieri: in testa alle preferenze Patrizia Zaffagnini (239), Mauro Falco Caponegro (228), Renato Esposito e Pietro Maria Moretti (202 a testa), e infine Anna Adele Greco, che con 124 preferenze batte di un solo voto Alessandro Baroni.
Per Forza Italia conferma per Alberto Ancarani con 364 preferenze, mentre per Viva Ravenna torna in consiglio l’ex candidato sindaco Filippo Donati (219).
Resta invece fuori dal consiglio comunale la Lega, perchè oltre ad Ancisi l’unico consigliere eletto della lista con LpR e Popolo della Famiglia è Gianfranco Spadoni (266 preferenze) di Lista per Ravenna.
Leggi tutte le preferenze: Elezioni. Tutte le preferenze ai candidati consiglieri comunali