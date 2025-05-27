Il candidato di FdI, Forza Italia e Viva Ravenna ringrazia tutti per “un viaggio intenso, appassionante, fatto di ascolto, incontri, fatiche e abbracci sinceri”

È affidato a un lungo post sul proprio profilo Facebook il messaggio post elettorale di Nicola Grandi, il “primo sfidante” (con il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna) in una corsa dominata dal candidato di centrosinistra Barattoni.

L’analisi del voto è lucida e, con grande onestà Grandi, che ha comunque superato il 25% nonostante il centrodestra si presentasse diviso (la Lega ha scelto di appoggiare Ancisi), ammette: “Non è stato il risultato che speravamo”.

E mentre da molte parti arrivano commenti soddisfatti, anche nella sconfitta, Grandi sottolinea: “È stato un risultato che parla, e che merita rispetto e riflessione. Voglio ringraziare le 15.405 persone che hanno votato per la coalizione e per me, e le 914 persone che hanno scelto di darmi la loro preferenza personale anche al di fuori del voto di lista. Sono numeri che mi danno forza, ma soprattutto mi restituiscono una responsabilità enorme: quella di rappresentare una fiducia che va oltre le appartenenze, e che sento tutta sulle spalle e nel cuore”.

Tanti i ringraziamenti: “Non troverò parole abbastanza grandi, ma ci provo: grazie. Grazie a chi ha creduto in me. A chi mi ha ascoltato, sostenuto, incoraggiato. A chi ha camminato al mio fianco in questa campagna elettorale che è stata prima di tutto un viaggio umano, profondo, bellissimo. Grazie alla mia famiglia, che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno. Allo staff della mia azienda, che ha gestito al meglio ogni situazione in mia assenza. Alle donne e agli uomini delle tre liste che mi hanno sostenuto, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, persone vere che hanno creduto in me, ognuno a suo modo ma sempre in maniera sincera e leale. Si è concluso un viaggio intenso, appassionante, fatto di ascolto, incontri, fatiche e abbracci sinceri. Un viaggio che non dimenticherò, perché reso straordinario dall’accoglienza, dalla fiducia e dal sostegno di tantissime persone”.

Sull’analisi del voto, Grandi si concentra sull’astensione: “Voglio però dire una verità che pesa, e che non può essere ignorata: l’astensione ha inciso profondamente. È un dato, non un alibi. È una realtà che stride con le tantissime voci raccolte in questi mesi: cittadini, associazioni, gruppi, persone che mi hanno raccontato problemi, rabbia, aspettative, voglia di cambiamento. Tanti di loro, alla fine, non sono andati a votare. Questo fa riflettere. E tanto”.

“Forse non siamo riusciti abbastanza a far passare un messaggio di fiducia – ammette –. Forse la distanza tra politica e cittadini è ancora troppo grande. Ma non smetterò di cercare quella fiducia, di costruire quei ponti, di ascoltare. Perché la politica per me resta questo: camminare insieme, non solo nei momenti facili, ma soprattutto in quelli in cui si perde, si inciampa, si impara”.

“A chi mi ha sostenuto – conclude Grandi –, a chi ha creduto in questo progetto, a chi ha camminato con me, a chi ha fatto una telefonata, condiviso un post, parlato con un amico, offerto una parola di incoraggiamento: grazie. Ogni gesto ha contato. Ogni gesto mi ha fatto sentire più forte, più determinato. Questo non è un punto fermo. È una virgola. E io continuerò a esserci. Perché quando si riceve così tanto cuore, si ha il dovere di restituirlo. In ogni gesto, in ogni giorno che verrà. Grazie. Per davvero. Questo non è un addio. È solo una tappa. E ogni voto ricevuto è un seme: continuerò a prendermene cura, con gratitudine e responsabilità”.