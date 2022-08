A favore delle missioni sanitarie SO.SAN. all’estero e dei Centri socio sanitari in Italia per gli indigenti

La SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions Onlus ha organizzato per sabato 10 settembre 2022 presso il Palace Hotel di Milano Marittima l’evento 2022 XXIV Lions Estate per la raccolta fondi a favore delle missioni sanitarie SO.SAN. all’estero e dei Centri socio sanitari in Italia per gli indigenti.

Il programma in allegato.

