Venerdì 16 settembre open day e mercoledì 21 presentazione del corso. La formazione gratuita si terrà presso la sede di piazza Farini 37 dal 26 settembre al 7 dicembre

Due importanti appuntamenti promossi dalla Pubblica Assistenza di Russi, rivolti a tutti i cittadini del territorio, con lauspicio di coinvolgere più persone possibili per dare una mano concreta e attiva all’Associazione che opera da quasi 40 anni al servizio della comunità.

Un servizio reso possibile grazie allimpegno, alla serietà e al grande spirito di solidarietà di tanti volontari che purtroppo oggi sono in costante diminuzione.

Per rispondere positivamente alle richieste di aiuto sempre più frequenti si chiede sostegno a tutta la popolazione e, con il patrocinio del Comune di Russi, lAssociazione si presenta allopen day Diventa anche tu volontario della Pubblica Assistenza e propone anche questanno il Corso base di formazione per soccorritori volontari.

Open day Diventa anche tu volontario della Pubblica Assistenza

Venerdì 16 settembre 2022

Piazza Farini 37 Russi

(spazio antistante sede Pubblica Assistenza)

Ore 18.30: Esposizione Ambulanza e auto attrezzate per trasporti disabili; illustrazione e dimostrazione da parte dei Volontari delle varie modalità di trasporto e della messa in sicurezza del paziente trasportato e prove dimostrative delle pratiche di primo soccorso;

Ore 20.00: Inaugurazione del nuovo mezzo, con il saluto delle Autorità e Benedizione. Piccolo buffet finale e gadget a ricordo della serata offerti dalla Pubblica Assistenza città di Russi agli intervenuti.

Tutti i partecipanti potranno effettuare prove pratiche e per chi fosse interessato potrà compilare la domanda discrizione al corso base 2022 per diventare Volontario.

Corso base di formazione per soccorritori volontari

Mercoledì 21 settembre 2022

Sede di Piazza Farini 37 Russi

Ore 20.00: Serata di presentazione del corso;

Il corso è gratuito e si terrà sempre a Russi, presso la sede della P.A., dal 26 settembre al 7 dicembre 2022, in due lezioni settimanali serali: lunedì e mercoledì con inizio alle ore 20.00.

Info e iscrizioni

Pubblica Assistenza Russi

Tel. 0544 583332

Email. [email protected] .

(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00)