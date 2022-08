“Dispiaciuti per i disagi, in quei giorni un numero eccezionale di pazienti”

Dopo il racconto relativo alle lunghissime attese subite dal padre della bagnacavallese Milena Pagani, arriva la risposta dell’Azienda Sanitaria. Era il 24 luglio scorso quando Milena Pagani, residente a Villanova di Bagnacavallo, ha accompagnato al Pronto Soccorso di Ravenna, sua padre, malato oncologico terminale, deceduto qualche giorno dopo. Quella domenica si è rivelata una sorta di incubo.

Il fatto

“Quando sono arrivata – ha avuto modo di raccontare Milena Pagani – mi sono trovata davanti ad una situazione da brividi. Decine e decine di barelle ammassate le une addosso le altre parcheggiate in un mega stanzone, nell’attesa di essere visitati da qualcuno. Mio padre, ha dovuto attendere 9 ore prima di essere visitato e 27 ore prima di essere trasportato in reparto. Ai dolori lancinanti che aveva gli si sono aggiunti quelli dell’indolenzimento, perché costretto a rimanere sul materassino della barella per troppe ore”.

La risposta dell’Ausl

A distanza di oltre un mese dall’accaduto, l’Azienda Sanitaria ha risposto alla segnalazione inviata da Milena tramite Pec. “Spiacenti per i disagi – si legge nella nota – si rileva che, sebbene con difficoltà, il Signor Pagani è stato visitato e trattato, sottoposto ad accertamenti e rivalutazione oncologica prima del ricovero, che è avvenuto effettivamente dopo 24 ore dalla sua accettazione al Triage del Pronto Soccorso generale”.

Accessi rilevanti e poco personale

A causare i ritardi che hanno posticipato il ricovero, il numero importante degli accessi, troppi rispetto alle forze disponibili. Un problema endemico che da decenni interessa i Pronto Soccorso dei vari ospedale, che sembra essere non risolvibile nonostante gli sforzi messi in campo. “La giornata del 24/07/2022 e la giornata del 25/07/2022 sono state le due giornate che hanno visto un numero di accessi straordinariamente rilevanti” – continua l’Ausl. “Nella giornata del 24/07/2022 sono stati accolti nelle 24 ore n.238 pazienti di cui n.170 trattati e dimessi e n.28 ricoverati. Nella giornata del 25/07/2022 sono stati accolti nelle 24 ore n.285 pazienti di cui n.189 trattati e dimessi e n.34 ricoverati. Gli accessi in PS sono notoriamente fluttuanti e la giornata in questione è stata particolarmente ricca di accessi con un eccezionalità di 16 codici rossi nelle 24 ore. A fronte di questi numeri eccezionali vi è stato in quei due giorni un intervento diretto della Direzione Infermieristica teso a supportare l’equipe del PS con l’aggiunta estemporanea di ulteriori risorse”.

“Mole di lavoro importante”

Le indagini eseguite sul Signor Pagani sono state mirate e attinenti alla gravità del caso. Resta il disagio psicologico e fisico, riconosciuto dalla stessa Azienda, che ha gravato non solo sul paziente ma anche sull’intera famiglia. “Dispiaciuta per il possibile disagio psicologico e fisico arrecato al Signor Pagani dal protrarsi del suo stazionamento presso il PS, ove per altro è stato sottoposto ad indagini mirate e alle terapie del caso – conclude la nota indirizzata a Milena Pagani – si rammarica altresì che Lei abbia avuto l’impressione che fossero tutti “disorganizzati e persi”. È tuttavia comprensibile che una persona non addetta ai lavori possa rimanere colpita da un numero di pazienti e da una mole di lavoro così importante. Si presentano le scuse se da parte degli Operatori ci sono state risposte non corrette alle richieste e ai bisogni dei pazienti. Questo non ha una giustificazione e sarà sua premura intervenire per correggere questi comportamenti”.