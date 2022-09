Struttura all’avanguardia per l’approccio alle cure, con una trentina di professionisti per 20 specializzazioni

La città di Ravenna e la regione Emilia-Romagna tutta, si arricchiscono di un’eccellenza medica: il Poliambulatorio pediatrico e ostetrico Genesia (www.poliambulatoriogenesia.it). Inaugurazione della nuova struttura sabato 17 settembre alle ore 15.30. Sarà questa l’occasione per tutta la cittadinanza di visitare gli spazi del Poliambulatorio e di conoscere in prima persona i tanti medici che vi lavoreranno.

Lo staff di Genesia è costituito da una trentina di professionisti, per 20 specializzazioni (dalla neuropsichiatria infantile all’ortopediatria, dalla cardiologia alla ginecologia, passando per l’osteopatia, la logopedia, l’ortopedia, la psicoterapia, solo per citarne alcune), in grado di garantire un intervento mirato e completo che coinvolge ogni attenzione necessaria alla salute del paziente, tanto più se si tratta di bambini. Il Poliambulatorio focalizza la propria attività alla nascita e all’età pediatrica, dove la medicina e il concetto di cura è un insieme di attenzioni a tutti gli aspetti che concorrono alla salute dei bambini, attraverso percorsi di diagnosi, prevenzione, cura, riabilitazione e mantenimento.

Sotto la direzione sanitaria del Dottor Angelo Antonellini, sono 7 le aree di intervento di Genesia in cui operano trasversalmente medici e personale sanitario del Poliambulatorio: concepimento, gravidanza, età evolutiva, neuro-sviluppo, riabilitazione, sviluppo visivo, psico-nutrizione.

Genesia è la realizzazione di un progetto voluto e concretizzato dalla Dottoressa Caterina Bucci, specializzata nel trattamento riabilitativo osteopatico e nella riabilitazione in ambito ostetrico, neonatale e pediatrico. La sua esperienza e il suo approccio alla disciplina medica plasmano il tratto distintivo del Poliambulatorio: «Dove le competenze specialistiche sono coordinate e coinvolte su tutte quelle patologie dell’età pediatrica che richiedono l’intervento sinergico e tempestivo di più professionalità mediche e sanitarie. Intorno a questo approccio, strumenti di diagnostica e ambulatori dedicati alla gravidanza, al post parto e alla salute lungo tutta l’età dello sviluppo».

Spiega il Dottor Antonellini: «I servizi di diagnostica, le visite specialistiche e le attività di riabilitazione sono a disposizione di ogni percorso medico legato alle condizioni di fertilità, alla gravidanza e alle patologie dell’età pediatrica. Sulla base delle esigenze del paziente, più specializzazioni sono coinvolte, aggiornate e coordinate sui singoli casi, operando d’équipe su diagnosi, terapia e valutazioni cliniche».

Il Poliambulatorio Genesia si trova in via Andrea Sansovino a Ravenna.

Per informazioni: 0544 1766407 | info@poliambulatoriogenesia.it