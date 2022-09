Il destino di quello che resta del reparto, fra Faenza e Ravenna. Ne parla il gruppo consigliare “Per la buona politica”

Di tempo ne è passato da quando il reparto di ginecologia e ostetricia di Lugo era una delle eccellenze che caratterizzavano l’Ospedale della città. A tornare sull’argomento è il consigliere comunale di “Per la Buona Politica” Silvano Verlicchi, deciso, insieme al suo gruppo consigliare, a chiedere spiegazioni al Sindaco di Lugo e all’Azienda Sanitaria

Le involuzioni del percorso

“Il punto nascita dell’Ospedale Umberto I^ di Lugo , come noto – spiega Silvano Verlicchi – è stato trasferito all’Ospedale di Faenza due anni fa durante la fase più critica della pandemia da Covid. Ora, abbiamo appreso che la Direzione dell’Ausl , nell’ambito di una riorganizzazione dei servizi di Ostetricia e Ginecologia, ha deciso di trasferire il punto nascita di Faenza presso l’Ospedale di Forlì cui ha affidato la responsabilità organizzativa-gestionale. All’interno di questo disegno sembra capire che il punto nascita di Lugo venga accorpato a Ravenna, ma quale continuità potrà avere il processo temporale gravidanza, parto, nascita presso l’Ospedale di Lugo? Giova ricordare – sottolinea – che nell’aprile 2019, un mese prima del voto amministrativo attraverso nota stampa la Direzione Ausl replicava ai timori delle mamme costituitesi in “Comitato vogliamo nascere a Lugo”, dichiarando : “ il punto nascita dell’Umberto I^ non chiude “. Dal 2020 sappiamo invece che presso l’Ospedale di Lugo non ci sono più nascite”.

Le richieste avanzate dal gruppo consigliare

“Da tempo – spiega Verlicchi – Per la Buona Politica sostiene che occorre investire per colmare la carenza di personale medico-infermieristico, dotare il servizio sanitario nazionale di risorse adeguate , potenziare la prevenzione, mettendo al centro dei progetti le persone e il soddisfacimento dei loro bisogni. La riorganizzazione del Servizio Sanitario pubblico passa attraverso il miglioramento dei servizi , non tramite gli accorpamenti, ma ad esempio diffondendo sulla territorialità parte degli stessi e operando sinergie tra strutture pubbliche e private accreditate. Il potenziamento dell’Ospedale di Lugo, promesso dalla politica locale , non si è pienamente realizzato. Alcune specializzazioni e servizi hanno subito evidenti contrazioni per le quali i cittadini sono obbligati a rivolgersi alle strutture del territorio romagnolo con conseguenti disagi. Ma non solo – aggiunge. “Anche la medicina del territorio dopo 8 anni di proclami si trova ancora nella fase embrionale. Le case della Comunità di Lugo e Voltana, così come la legge regionale ha normato, non sono state realizzate, mentre altrove sono sorte nel tempo soddisfacendo in modo egregio i bisogni socio-assistenziali della popolazione e assolvendo la funzione principale di collegamento tra gli specialisti dell’Ospedale con la medicina di base. La telemedicina, di cui l’Ausl Romagna ha esempi di sperimentazione positiva, nel distretto di Lugo appare solo negli atti aziendali”. Le tematiche saranno sottoposte al sindaco di Lugo, referente delle politiche sanitarie per il territorio, tramite il consiglio comunale, e all’Azienda Usl.