Obiettivo: avvicinare il mondo dei ragazzi alla donazione di sangue e plasma

Si intitola “La Mossa Giusta” il nuovo film realizzato da ADVS Fidas Ravenna ODV, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna, per la regia di Gianluca Nanni e la produzione Zirialab.

Il film rientra in un progetto di ampio raggio rivolto principalmente al mondo della scuola e dei giovani.

Infatti il progetto è stato ideato con l’obiettivo di avvicinare il mondo dei ragazzi alla donazione di sangue e plasma e verrà utilizzato per la prima volta in questo anno scolastico, durante gli incontri dell’ADVS con le classi degli istituti scolastici di secondo grado ravennati.

“Ogni anno il nostro personale è impegnato nelle scuole per diffondere tra i ragazzi la cultura del “dono” – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di ADVS Ravenna ODV – Tuttavia, nonostante i nostri sforzi, ci siamo resi conto nel corso del tempo che attirare l’attenzione dei giovani su tematiche così importanti durante le ore di lezione, è cosa tutt’altro che facile. Da qui la necessità di trovare uno strumento efficace per riuscire nell’intento. È nata così l’idea di realizzare un film, nella forma di cortometraggio, con una trama appositamente studiata per suscitare una emozione, creata da un coinvolgimento diretto nella storia che tende a indurre immedesimazione nei personaggi. Il tutto condito da un colpo di scena inaspettato.”

Per la realizzazione del film ci sono voluti oltre otto mesi di lavoro serrato, dalla prima bozza del progetto alla stesura della sceneggiatura, dai casting alle richieste di permessi, dalla creazione dei set alle riprese vere e proprie. Per terminare, solo nella parte tecnica, con montaggio ed editing.

“Speriamo che ai ragazzi piaccia questa idea, sicuramente ce ne renderemo conto immediatamente durante le prime proiezioni in classe – commenta Monica Dragoni, Presidente di ADVS Ravenna ODV – Intanto dobbiamo ringraziare in modo particolare il regista Gianluca Nanni, che ha creduto fermamente nel progetto, mettendo in piedi una produzione impeccabile, grazie a tutto lo staff tecnico e al cast. Personalmente credo che l’obiettivo sia stato raggiunto: alla prima visione del film, una forte emozione non è mancata, qualcosa che ti tocca. E l’esperienza ha toccato anche il regista stesso, che al termine del film è diventato un nostro donatore!”.

Si ringrazia: concessionaria Jaguar Ravenna, Pub Downtown Ravenna, Soul Club Ravenna, Associazione Croce Giallo Blu Cervia, Marco Montanari, Polizia Locale di Ravenna, Ausl Romagna, Laboratorio Unico e Centro Servizi Pievesestina, Plurima Spa, Nada Mamish – Servizio Turismo – Supporto produzioni video del Comune di Ravenna.

Il trailer del film è visibile su Youtube a questo link: https://youtu.be/1rYt0F0wi74