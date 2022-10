In piazza Kennedy, dalle 10 alle 18, i medici della cardiologia dell’ospedale ravennate effettueranno screening gratuiti ed educazione alla prevenzione per prevenire il rischio cardio vascolare

Nella giornata di domani, sabato 15 ottobre, in piazza Kennedy a Ravenna, per la seconda edizione del progetto dal titolo “Tieni in forma il tuo cuore”, dedicato alla prevenzione del rischio cardiovascolare ed avviato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2021, farà tappa la clinica mobile per screening gratuiti ed educazione alla prevenzione.

Dalle 10 alle 18, medici ed infermieri dell’unità operativa di cardiologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, si dedicheranno, all’interno di una clinica mobile composta da un automezzo attrezzato e da un gazebo, a diversi tipi di check-up gratuiti che non necessitano di prenotazione, tra cui la determinazione dell’assetto lipidico, tramite un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare; la rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea, il bmi; e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. Questi test permetteranno di calcolare il punteggio di rischio cardiovascolare e di valutare la carta del rischio dell’utente attraverso un algoritmo computerizzato. I cardiologi presenti, poi, forniranno la consulenza necessaria, coi i soggetti più a rischio che saranno invitati a contattare il proprio medico di medicina generale e, in caso di riscontro di patologia, gli verrà garantita una visita nel reparto di cardiologia di riferimento del territorio.

Contemporaneamente, saranno presenti operatori sanitari del dipartimento di sanità pubblica di Ravenna sia per promuovere le buone pratiche su attività fisica, su alimentazione sana e su stop al fumo, sia per rispondere alle domande dei cittadini sugli stili di vita sani che aiutano a mantenere in buona salute il sistema cardiovascolare.

Al fine di favorire i cittadini e di evitare lunghe attese per l’esecuzione dei check-up, è consigliato di presentarsi per l’accettazione in anticipo rispetto all’avvio dell’iniziativa. Il personale presente provvederà, poi, ad assegnare, sulla base dell’ordine di arrivo, l’orario in cui eseguire gli esami previsti.

Per maggiori informazioni è necessario visitare il sito web https://regioneer.it/tieninformacuore.