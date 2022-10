Si tratta di Radiologia, Gastroenterologia, Dipendenze Patologiche e Prevenzione Oncologica. Nuovo direttore anche per l’Unità Operativa di Patologia Clinica di Ausl Romagna

L’Azienda USL della Romagna prosegue nel suo programma di copertura dei posti apicali. A Ravenna sono quattro i nuovi direttori nominati dalla Direzione a capo di altrettante strutture complesse, mentre il quinto professionista sarà a capo di una Unità Operativa per tutta l’Ausl Romagna:

il dottor Tommaso Fasano, Patologia Clinica Ausl Romagna, la dott.ssa Maria Teresa Minguzzi, per la Radiologia di Ravenna, il dott. Alessandro Mussetto, per la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Ravenna, la dott.ssa Deanna Olivoni, per le Dipendenze Patologiche di Ravenna e la dott.ssa Dolores Santini, per l’Unità Operativa di Prevenzione Oncologica di Ravenna.

Tommaso Fasano (Direttore Unità Operativa Patologia Clinica Ausl Romagna). Nato a Lecce, vive a Modena. Il Dott. Fasano consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dopo la specializzazione in Patologia Clinica, nel 2007 vola a Londra dove lavora come ricercatore presso il Lipoprotein Group dell’MRC Clinical Sciences Centre – Imperial College, occupandosi dei determinanti genetici del metabolismo lipoproteico. Tornato in Italia lavora presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Modena e Reggio Emilia e successivamente come Dirigente Medico di Patologia Clinica presso l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia. Professore a contratto di Patologia Generale dal 2012 al 2013 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dal 2018 al giugno 2022 ha ricoperto l’incarico di responsabile di Struttura Semplice ‘Biochimica ed Automazione di Laboratorio’ presso il Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e di Endocrinologia dell’AUSL di Reggio Emilia. Interessato all’applicazione di nuove tecnologie in ambito biomedico si è sempre dedicato anche ad una intensa attività di ricerca, ricevendo fin dagli esordi numerosi premi e riconoscimenti. Riceve nel 2001/2002 il Premio IGEA per la migliore tesi sperimentale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Negli anni a seguire viene premiato dall’International Atherosclerosis Society con il ‘6-month IAS Visiting Fellowship Award’, dall’European Atherosclerosis Society e nel 2009 riceve anche l’Attestato di Benemerenza dall’Università di Modena e Reggio Emilia per meriti nell’ambito della ricerca nazionale ed internazionale. Vincitore del bando PRICARD Giovani 2010–2012 indetto dal Coordinamento nazionale Associazioni del Cuore, nel 2012 consegue anche il Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare e Rigenerativa. È autore principale o co-autore di 43 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.

Dal 2017 è delegato regionale della società scientifica SIBIOC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio) per la regione Emilia-Romagna, nutre da sempre un forte interesse nel campo della didattica, dell’informazione e comunicazione scientifica.

Maria Teresa Minguzzi (Unità Operativa Radiologia Ravenna) Ravennate, già direttore pro tempore dell’U.O. Radiologia di Ravenna dal febbraio 2020, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna nel 1991 e la specializzazione in Radiologia Diagnostica ed Interventistica all’Università degli Studi di Bologna nel 1998.

Ha conseguito il diploma di Alta Formazione Manageriale per la Direzione delle Strutture Sanitarie Complesse UNIBO nel 2017 e nel 2022 il Master di 2° Livello UNIBO “Funzioni Direttive E Gestione Dei Servizi Sanitari”.

La sua esperienza lavorativa inizia all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna nel 1998 come dirigente medico di I° livello di Radiologia e dal 2011 consegue un incarico qualificato di Senior Professional. Dal 2012 è responsabile della Formazione per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini di Ausl Romagna Nel 2019 diventa responsabile della struttura semplice di Radiologia d’Urgenza dell’U.O. di Radiologia dell’ospedale di Ravenna.

Ha partecipato alla realizzazione del percorso ospedaliero sulla diagnosi e trattamento del tumore al polmone ed è radiologo di riferimento per gli studi inclusi in protocolli delle U.O. di Oncologia ed Ematologia di Ausl Romagna. Dal 2015 è consulente al Programma Trapianto di Midollo di Ravenna e segue la diagnostica radiologica ed ecografica dei pazienti ematologici durante la fase di trapianto autologo in particolare per la diagnostica di complicanze polmonari .

Ha sviluppato particolari competenze professionali in radiologia di urgenza ed emergenza e in radiologia interventistica extravascolare nel campo delle procedure bioptiche percutanee eco/tac guidate dei tessuti molli, addominali e toraciche; per quanto attiene la radiologia toracica, ha sviluppato competenze in particolare sulla diagnosi e follow up del tumore polmonare, pneumopatie interstiziali diffuse e infezioni polmonari mentre sul fronte della radiologia pediatrica di urgenza ed interventistica ha sviluppato particolare esperienza nel trattamento delle artriti reumatoidi giovanili( AIG) , mediante trattamenti infiltrativi farmacologici eco guidati in equipe con l’U.O.di Anestesia e Rianimazione.

Ha partecipato a 7 missioni sanitarie in Bolivia , prestando assistenza sanitaria diretta e supportando l’equipe chirurgica per la preparazione dei pazienti.

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal 27/12/2020 per meriti sanitari durante la pandemia Covid.

Alessandro Mussetto (Unità Operativa Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Ravenna). Già direttore facente funzione dell’unità operativa Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Ravenna, Faenza e Lugo e titolare di insegnamento per la scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente per la sede di Ravenna nell’ambito della rete formativa dell’Università di Bologna, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2003 a Bologna. Dopo la specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva conseguita all’università di Modena, conquista negli anni successivi anche il master universitario in Endoscopia bilio-pancreatica all’Humanitas University di Milano e la qualifica di Medical Expert in‘Endoscopia spirale motorizzata’ a Dusseldorf. Inizia a lavorare nel 2008 all’ospedale modenese di Baggiovara; l’anno successivo entra in corsia all’ospedale di Ravenna come dirigente medico del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Nel 2016 diviene anche responsabile del Rischio Clinico del Dipartimento Internistico di Ravenna e nel 2019 assume l’incarico di dirigente responsabile della struttura semplice ‘Coordinamento attività gastroenterologia Faenza – Lugo. Co-redattore e firmatario del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) sui Disturbi del Comportamento Alimentare in Ausl Romagna, ha fatto parte del sottogruppo screening all’interno del Gruppo di lavoro regionale per la definizione della rete e del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il tumore del colon retto. Al lavoro quotidiano in corsia affianca da sempre una intensa attività di formazione e ricerca clinica e sperimentale in ambito gastroenterologico. Già membro del consiglio direttivo dell’Associazione Giovani Gastroenterologi ed Endoscopisti Italiani e attuale presidente regionale della sezione regionale della Società Italiana di Endoscopia Digestiva, vanta al suo attivo più di 40 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Collabora in particolare a studi multicentrici europei inerenti lo studio del piccolo intestino con video capsula ed enteroscopia.

Deanna Olivoni (Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche Ravenna). Nata a Casola Valsenio, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1982 all’Università degli studi di Bologna, Specialista in Ematologia Generale nel 1986, corso di perfezionamento post-lauream in Farmacotossicodipendenze, alla scuola di Tossicologia Medica dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nel 2001. Inizia la sua esperienza lavorativa nel 1984 come medico di base nell’Usl 37 di Faenza e dal 1986 a tutto il 1993 le viene conferito un incarico per la Medicina dei servizi all’interno del Centro Tutela e Salute Tossicodipendenti. Assunta come Assistente Medico nella disciplina delle Farmacotossicodipendenze a inizio 1994, nel 2007 diventa facente funzioni di responsabile del Ser.T di Faenza, di cui diviene Responsabile nel 2008. Dall’agosto 2011 a giugno 2022 ricopre il ruolo di Direttore pro tempore dell’U.O.Dipendenze Patologiche del Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche di Ravenna. E’ autrice di diverse pubblicazioni ed ha organizzato numerosi eventi formativi nel settore inoltre ha partecipato a numerosi eventi formativi nazionali e internazionali sullo studio, assistenza e recupero delle persone affette da tossicodipendenza.

Ha partecipato al Convegno Mondiale di Barcellona 1991 sviluppando la strategia della riduzione del danno: riduzione della mortalità da sostanze, riduzione delle malattie infettive: HBV, HIV, HCV ed MTS in rete con le organizzazioni internazionali attive nel settore.

Recupero delle persone affette da dipendenza dal carcere e promozione in tutte le sedi del Ser.D

della cura delle nuove dipendenze in particolare del gioco d’azzardo patologico.

Dolores Santini (Unità Operativa Prevenzione Oncologica Ravenna). Leccese di origine, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Modena nel 1991 e ha conseguito la specializzazione in Radiologia con indirizzo diagnostico nel 1995, sempre a Modena.

Ha iniziato il suo percorso lavorativo con una Borsa di studio presso il Centro di screening mammografico dell’Ausl di Modena con l’obiettivo di estensione del programma ai distretti della Provincia. Nel 1998 diviene Dirigente medico di I livello presso lo stesso Centro, effettuando referti di mammografie di primo livello e approfondimenti di secondo livello, fino a manovre interventistiche diagnostiche avanzate. Nel 2011 riceve un incarico professionale qualificato con particolare funzione professionale, come “Responsabile dell’attività ecografica di approfondimento nello screening di tumori alla mammella”. Nel 2021 riceve un incarico professionale di alta specializzazione a valenza strategica relativo all’espletamento della funzione “Attività di valutazione, controllo e tutoraggio dell’ attività interventistica stereotassica nell’ambito di screening”.

Dal 2005 al 2012 è stata referente della formazione dei medici radiologi della Regione Emilia Romagna con lo studio sui “Carcinomi di intervallo” e nel 2006 è stata promotrice di un progetto inserito nel contesto della “Qualità negli screening” attraverso l’ideazione di un sistema informatizzato di raccolta della casistica regionale dei carcinomi di intervallo per la revisione radiologica. Nel 2018 ha coordinato un gruppo di lavoro per l’elaborazione di un Documento, che fa parte della collana dei Contributi della Regione Emilia Romagna “Il protocollo diagnostico-terapeutico e assistenziale per il carcinoma mammario della Regione Emilia Romagna.