Sabato 26 novembre a Faenza il congresso regionale degli Ortopedici Traumatologi Ospedalieri

Sabato 26 novembre si svolgerà a Faenza nella sala Convegni di Faventia Sales ( via S. Giovanni Bosco 1), il congresso regionale degli Ortopedici Traumatologi Ospedalieri Emilia Romagna (OTODI), presieduto dalla dott.ssa Alessandra Colozza. L’evento scientifico affronterà il tema delle lesioni nervose in Ortopedia, e sarà articolato con letture magistrali da parte di specialisti in varie discipline e dal confronto su casi clinici, per favorire una discussione interattiva fra i professionisti. “L’Unità Operativa di Ortopedia di Faenza, spiega Alessandra Colozza, da molti anni collabora con la U.O. di Neurochirurgia del Sistema Nervoso periferico condividendo spazi, tempi e pazienti. Questo stretto contatto ha rappresentato un valore aggiunto per l’Ortopedia, ha accresciuto le nostre competenze e permesso di trattare casi clinici complessi con interventi combinati di Neurochirurghi ed Ortopedici.

Le nostre unità operative, per la riconosciuta competenza Ortopedica in ambito di Chirurgia dell’Arto Superiore e Neurochirurgica sul Sistema nervoso periferico, sono diventate un centro di riferimento nazionale.

Si tratta d sovente di casi di non semplice gestione da un punto di vista tecnico, riabilitativo ma anche medico legale.

Le lesioni nervose periferiche portano a sequele potenzialmente devastanti in particolare: la perdita completa o parziale della funzione motoria e/o sensitiva dell’arto coinvolto, il dolore neuropatico cronico e l’atrofia muscolare da cui risulta in una disabilità permanente impattando negativamente sulla qualità di vita (personale e lavorativa) del paziente”.

L’evento formativo vede nella multidisciplinarietà il suo elemento di forza: tra i relatori saranno presenti, oltre a Ortopedici e Neurochirurghi, Neuroradiologi, Medici legali, Fisioterapisti”.

Coinvolti tutti i Direttori delle Ortopedie del Dipartimento Osteoarticolare dell’Ausl Romagna e dell’Emilia Romagna e sono stati invitati a partecipare presentando i casi clinici, sempre sofferti, che si sono trovati a gestire nella loro vita professionale.