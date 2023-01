Quest’anno la causa specifica era il supporto degli studi portati avanti presso l’Irst di Meldola riguardanti l’immunoterapia: l’iniziativa ha portato un incasso intorno ai 167.000 euro

Nella giornata di venerdì 6 gennaio, sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria IOR dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che sostiene la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’IRST di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Per quest’anno la causa specifica era il supporto degli studi portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori riguardanti l’immunoterapia: una nuova e sempre più promettente arma a disposizione dei medici che utilizza e incrementa le potenzialità del nostro sistema immunitario per riconoscere e combattere la malattia. Per il territorio di Ravenna l’estrazione si è tenuta presso il Conad Superstore di Lugo: a partire dalle ore 10 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per colorare di solidarietà la mattina dell’Epifania.

L’adesione all’iniziativa è stata davvero molto generosa: anche quest’anno la Lotteria Solidale IOR si è confermata il gioco delle festività romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 52504 biglietti su 60000 disponibili, di cui solo 17.729 nella provincia di Forlì-Cesena: questo ha portato ad un incasso di più di 131.000 euro, cui si aggiungono 35.600 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Conad, La BCC ravennate forlivese e imolese, Orto Mio – Le Piante da Orto, Le Befane Shopping Centre, Rossi Ortofrutta, Banca Malatestiana, Gruppo SGR, Assicoop Romagna Futura e alle concessionarie Ren-Auto Piraccini, Moreno e Pulzoni Antonelli. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 167.000 euro. «Una cifra davvero clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dal 9 gennaio al 26 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria IOR non si perde mai».

Venendo finalmente all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Dacia Nuova Sandero Streetway, messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Moreno, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Ravenna, esigibili entro e non oltre i prossimi 90 giorni.

