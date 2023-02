Appuntamento sabato 18 febbraio in Piazza del Popolo. Avviata anche una raccolta fondi

“Lui è Donato: per me il babbo migliore che possa esistere!” con queste parole esordisce l’appello di Alessia, figlia di Donato, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di midollo osseo, appello che si concretizza in “Match4Donato, Match4All”, una campagna di informazione ed iscrizione di giovani potenziali donatori sul territorio ravennate, lanciata insieme ad ADMO Emilia Romagna, che si svolgerà sabato 18 febbraio a Ravenna in Piazza del Popolo dalle 15 alle 19:30.

“Io mi chiamo Alessia e sono la figlia più fortunata del mondo perché ho avuto la fortuna, in questi 34 anni, di avere accanto lui: un padre amorevole, una persona generosa, buona, che ha speso una vita ad aiutare il prossimo, sempre pronta a tendere una mano a chiunque fosse in difficoltà” continua Alessia che poi racconta la tragica svolta nella vita della sua famiglia “A fine dicembre Donato ha scoperto, grazie alle donazioni di sangue che eseguiva regolarmente, di essere affetto da Leucemia Acuta Mieloide. A questa diagnosi sono seguite visite, esami e colloqui e venerdì 12 gennaio 2023 è stato finalmente ricoverato in Ematologia a Ravenna per iniziare una terapia mirata a contenere la malattia. Allo stesso tempo io e mio fratello Mattia siamo stati chiamati ad eseguire dei test di compatibilità per il trapianto di midollo osseo, la via d’uscita da questo brutto incubo. Si è scoperto, purtroppo, che noi non saremo in grado di aiutarlo, in quanto tutti non compatibili per una donazione. Alla domanda, posta alla Dottoressa: “quante probabilità ci sono di trovare una donatore compatibile?” è stato risposto: “poche, 1 su 100.000”. Aveva ragione, sono davvero poche”.

Così Alessia si imbatte in ADMO Emilia Romagna, Associazione che da trent’anni si occupa di sensibilizzare e iscrivere giovani potenziali donatori di Midollo al registro italiano e insieme hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione ed iscrizione di giovani potenziali donatori sul territorio ravennate. L’appuntamento è per sabato 18 Febbraio a Ravenna presso Piazza del Popolo dalle 15 alle 19:30.

E’ possibile già pre-iscriverti all’evento, cliccando qui.

Per informazioni www.admoemiliaromagna.it / Tel 3921197476 ravenna@admoemiliaromagna.it

Alessia ha inoltre lanciato una campagna di raccolta fondi su Rete del Dono, per regalare 50 nuovi potenziali donatori ad ADMO, non soltanto per Donato, ma per qualsiasi malato in attesa di un trapianto, clicca qui per sostenere la campagna di raccolta fondi.

Sono molti, 2000 ogni anno solo in Italia, i pazienti onco-ematologici che hanno bisogno di una cura per guarire dalla malattia.