Il presidente dell’Upi al congresso nazionale della Fp Cgil a Cervia: “L’Italia è il paese europeo che spende meno in termini di spesa sanitaria pro capite”

“Purtroppo il nuovo governo si sta muovendo in continuità con quello che lo ha preceduto. Le risorse stanziate per la sanità sono totalmente insufficienti. L’Italia è il paese europeo che spende meno in termini di spesa sanitaria pro capite”. Così il presidente dell’Upi, Michele De Pascale, dal congresso nazionale della Fp Cgil in questi giorni a Cervia.

“Questo si aggiunge agli errori di pianificazione sulle professioni sanitarie, principalmente quella medica ma ora abbiamo un problema enorme anche sulle professioni infermieristiche che sono sottoretribuite e sottovalutate. Servono più risorse – ha aggiunto – e serve anche una visione sul come riformare il sistema. In questo senso le ulteriori sperequazioni territoriali dell’autonomia differenziata non danno alcuna risposta a questo tema. Serve il coraggio di mettere più soldi in sanità e anche di avere il coraggio di una riforma strutturale dei servizi con un maggior peso del territorio e del pubblico”, ha concluso De Pascale.