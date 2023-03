Nel suo intervento, il Dottor Longobardi ha sottolineato l’importanza dell’ossigenoterapia iperbarica per il trattamento di molte malattie

Venerdì 10 marzo il Direttore Sanitario del Centro Iperbarico di Ravenna, il dottor Pasquale Longobardi, ha incontrato gli studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico Oriani per presentare le attività del Centro e le potenzialità dell’ossigenoterapia iperbarica.

Il Centro Iperbarico di Ravenna è una struttura all’avanguardia nella cura delle patologie che richiedono l’utilizzo dell’ossigeno ad alta pressione. Il Centro, con oltre 1500 pazienti all’anno, offre una vasta gamma di servizi, tra cui la cura dell’intossicazione da monossido di carbonio, la cura da incidenti da decompressione, la cura di gangrena e ulcere cutanee, piani specifici di riabilitazione.

Nel suo intervento, il Dottor Longobardi ha sottolineato l’importanza dell’ossigenoterapia iperbarica per il trattamento di molte malattie, parlando in maniera semplice ma allo stesso tempo scientifica, attirando l’attenzione dei ragazzi anche con notizie di personaggi famosi dello sport che hanno frequentato il Centro: Michael Doohan, Valentino Rossi, Alex Zanardi e tanti altri.

Il Dottor Longobardi ha anche parlato della collaborazione del Centro con altre strutture sanitarie della zona e della sua partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

L’incontro è stato un’occasione per far conoscere ai ragazzi l’importanza dell’ossigeno come “farmaco” nella cura di molte patologie e per presentare il lavoro svolto dal Centro Iperbarico di Ravenna, un punto di riferimento per la salute nella zona.

La docenza rientra nel progetto “Job Around the Sport” che coinvolge oltre al Liceo Scientifico Oriani anche l’indirizzo Sport Manager del l’ITC Ginanni. (www.almasportservice.it/progetti/job-around-the-sport)