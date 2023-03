Nicola Magrini sarà Direttore U.O. Qualità e Governo Clinico Ausl Romagna mentre Marina Terzitta sarà Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedale di Ravenna

L’Azienda USL della Romagna prosegue nel suo programma di copertura dei posti apicali. Sono due i nuovi incarichi di direzione per la guida di altrettante strutture complesse. La Direzione generale ha nominato il dottor Nicola Magrini, Direttore U.O. Qualità e Governo Clinico di Ausl Romagna e la dott.ssa Marina Terzitta, Direttore U.O Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Ravenna.

Nicola Magrini. Bolognese, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università degli Studi di Bologna si specializza in Farmacologia Clinica all’Università degli Studi di Milano. Vincitore del Premio Accademico Nazionale dei Lincei per “Ricerche su sistemi e modelli di farmacovigilanza”, durante gli anni universitari frequenta anche un corso intensivo in Epidemiologia ed Epidemiologia Clinica alla University Medical School di Rotterdam. Il dottor Magrini vanta una esperienza ventennale nella valutazione dei farmaci e dei servizi sanitari e nello sviluppo di Linee guida: la sua carriera comincia come ricercatore all’Università di Bologna e all’Istituto Mario Negri di Milano.

Nel 1996 inizia a lavorare all’Azienda Usl di Modena, dapprima in qualità di responsabile dell’Unità di Farmacoepidemiologia e Valutazione dei Servizi sanitari, poi dal 2000 come Direttore del CeVEAS – Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria.

Nel 2012 assume l’incarico di responsabile dell’Area Valutazione del Farmaco presso l’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Nell’aprile 2014 entra in forza all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come Segretario della Lista dei Farmaci Essenziali (WHO –EML) fino al febbraio 2020.

Il 2 Marzo 2020 viene nominato Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA.

Membro fondatore della Centro Cochrane Italiano e direttore del Centro Collaborativo dell’OMS per la sintesi delle evidenze e lo sviluppo delle linee guida dal 2008 al 2014. Dal 2014 ha coordinato il Comitato di Esperti che redige la lista dei farmaci essenziali dell’OMS e ogni due anni ne ha curato gli aggiornamenti (2015, 2017 e 2019). È stato inoltre membro del Comitato Etico dell’OMS per la ricerca clinica.

E’ stato professore a contratto nelle Università di Bologna, Modena, Perugia, Milano e Piemonte Orientale ed ha effettuato corsi e presentazioni all’Università di Utrecht e di Harvard.

Nel campo della ricerca, i suoi principali interessi sono la metodologia di sviluppo ed elaborazione di linea guida, la sintesi delle evidenze scientifiche e loro qualità, i programmi indipendenti di informazione sui farmaci, lo sviluppo e implementazione delle linee guida, il miglioramento dell’uso degli antibiotici, la valutazione della qualità delle prescrizioni e indicatori di performance, la formazione dei operatori sanitari e medici, i sistemi di audit e feedback e la comunicazione al pubblico dei risultati degli studi clinici.

Tra articoli su riviste internazionali e biomediche italiane, libri e volumi è autore di numerose pubblicazione scientifiche (H-Index £33).

Marina Terzitta. Marina Terzitta (Direttore UO Anestesia e Rianimazione Ravenna). Ravennate, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna specializzandosi in Anestesia e Rianimazione. Dopo diverse esperienze professionali maturate al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, inizia a lavorare come dirigente medico nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Forlì. Qui nel 2003 assume l’incarico dirigenziale di alta professionalità denominato “Rianimazione in Emergenza”. Poi diventa prima responsabile Medico della Terapia Intensiva di Forlì nel 2012 e successivamente, nel 2019, della struttura semplice di Terapia Intensiva afferente al reparto di Anestesia e Rianimazione. Dal 2021 ad oggi ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione degli ospedali Ceccarini di Riccione e Cervesi di Cattolica. La dottoressa Terzitta ha sviluppato nel corso degli anni comprovata esperienza nella gestione dei pazienti critici che necessitano di trattamenti intensivi e sub-intensivi e dei pazienti chirurgici complessi con plurime insufficienze, svolgendo una intensa attività anche come anestesista nel settore dell’endoscopia digestiva e toracica, della radiologia interventistica/diagnostica e dell’emodinamica. Ha competenze nell’utilizzo di metodiche nell’ambito dell’attività di prelievo di organi e tessuti ai fini di trapianto e ha seguito in prima persona l’attivazione di un ambulatorio di follow up dei pazienti in terapia Intensiva. Componente del Gruppo Regionale della Società Italiana Chirurgia dell’Obesità e membro della European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) e della Italian Society of Anesthesiology, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care (SIAARTI) è professore a contratto presso l’Università di Bologna per il terzo anno del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche nella disciplina “Cure Intensive e Pronto Soccorso”. E’ autrice e coautrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali. Ha inoltre partecipato a spedizioni a scopo umanitario con l’Associazione Interplast Italy-Presidente in qualità di anestesista e rianimatore.