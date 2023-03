Un momento musicale accompagnato da alcuni regali per i piccoli pazienti del reparto dell’ospedale manfredo

La violoncellista Laura Lo Buono insieme alla signora Loredana della Caritas Parrocchiale di San Marco di Faenza si sono recate presso la U.O. Pediatria di Faenza per donare ai piccoli degenti e familiari presenti, un breve momento musicale accompagnato da poesie per l’infanzia, omaggiando altresì i piccoli pazienti di uova pasquali e piccoli pensieri in occasione della Santa Pasqua; inoltre le stesse sono impegnate a livello dipartimentale anche in un progetto sonoro che si svolge presso la Neonatologia del Santa Maria delle Croci di Ravenna. Le artiste sono state ricevute dal personale dell’U.O. Pediatria e dal Direttore di Dipartimento dott. Federico Marchetti che entusiasta delle iniziative ha ringraziato per l’impegno profuso porgendo altresì i ringraziamenti e gli auguri di Buona Pasqua anche da parte della Direzione Generale aziendale.