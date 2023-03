Iniziativa Rotary

Il Rotary Club Ravenna, assieme al Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha prodotto e promuove questa locandina che sarà esposta nelle farmacie e negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale della Provincia di Ravenna, allo scopo di incentivare la adesione allo Screening del tumore del colon-retto. È verificato che lo screening riduce la mortalità per il 68% negli uomini ed il 60% nelle donne, eppure ciononostante appena il 53% della popolazione vi aderisce, e succede poi che fra queste la malattia venga poi riscontrata nel 27% dei casi.

Questa locandina si rivolge proprio alla popolazione della provincia di Ravenna, fra i 50 e i 69 anni, per sensibilizzare sull’importanza dello screening per la prevenzione del tumore al colon-retto e sollecitare l’adesione all’invito al test. Promossa da Rotary Club Ravenna e Rotary Club Ravenna Galla Placidia, unitamente al Centro di Prevenzione Oncologico di Ravenna e dall’U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Ravenna, è stata presentata nel corso di una iniziativa alla quale sono state invitate le dott.sse Dolores Santini, direttore del CPO di Ravenna e Monica Serafini per illustrare i risultati conseguiti mediante lo screening per la diagnosi precoce delle neoplasie.

L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Ravenna, dell’Ordine dei Medici e dell’ordine dei Farmacisti.