Appuntamento 13 maggio 2023 presso la sala Nullo Baldini

Il 13 maggio 2023 presso il Palazzo della Provincia – Sala Nullo Baldini (via Guaccimanni, 10 – Ravenna) si terrà il congresso “Le multiple manifestazioni dell’atopia. Stato dell’arte”.

Scopo di questo congresso, il cui responsabile scientifico è la Dott.ssa Michela Tabanelli (Direttore U.O.C. Dermatologia Ravenna Lugo Faenza) è mettere in evidenza le ultime acquisizioni in termini di diagnosi e di terapia delle malattie atopiche in ambito dermatologico, otorinolaringoiatrico, pneumologico, pediatrico e della scienza dell’alimentazione, fornendo una visione globale e multidisciplinare dell’argomento trattato.

Di seguito il programma: