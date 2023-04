Ancora una volta il Club ha dimostrato grande propensione al sostegno della comunità e con tale atto di generosità grande sensibilità nei confronti della fragilità della dimensione umana della cura

Il Rotary Castel Bolognese Romagna Ovest ha donato un letto elettrico della Ditta Malvestio all’OsCo di Brisighella.

Ancora una volta il Rotary Club ha dimostrato grande propensione al sostegno della comunità locale brisighellese e con tale atto di generosità grande sensibilità nei confronti della fragilità della dimensione umana della cura.

Donatina Cilla, direttrice del Distretto di Faenza, ha espresso profonda gratitudine anche a nome di tutta l’azienda USL della Romagna. “L’OsCo di Brisighella rappresenta per la Romagna, il Distretto di Faenza e la comunità brisighellese un punto di riferimento certo, la risposta di cure intermedie alla sfida dei bisogni di salute del territorio con modello organizzativo a gestione infermieristica e il diretto coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale”

Alla cerimonia di donazione erano presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore Dario Laghi, per l’Azienda Usl della Romagna oltre alla direttrice del distretto di Faenza Donatina Cilla, il responsabile infermieristico Maicol Carvello, il personale infermieristico e OSS e la dottoressa Silvia Pausini per il gruppo dei medici di famiglia operanti nell’OsCo. Erano inoltre presenti Don Tiziano Zoli, presidente Rotary Castel Bolognese Romagna Ovest, Diletta Beltrani responsabile Progetti del medesimo Club, Enrico Signorelli prefetto di club e promotore del progetto, Tiziana Casadio tesoriere in rappresentanza del eClub Romagna (altro club che ha contribuito al progetto).