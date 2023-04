Nella giornata di dopodomani, alla casa della salute “San Giorgio” di Cervia, dalle 9.30 alle 12.30, sono in programma i test gratuiti organizzati da “A.L.I.Ce Ravenna o.d.v.” e da Ausl Romagna

Nella giornata di dopodomani, sabato 29 aprile, alla casa della salute “San Giorgio” di Cervia, dalle 9.30 alle 12.30, è in programma l’ultimo appuntamento per gli screening gratuiti di lotta all’ictus cerebrale, organizzati da “A.L.I.Ce Ravenna o.d.v.” e da Ausl Romagna. I pazienti potranno effettuare alcuni test che consistono in esami clinici finalizzati alla misurazione del “rischio” individuale di ictus.

Lo screening, rivolto a tutti i cittadini adulti a prescindere dall’età, prevede, prima, un test rapido di misurazione di glicemia e di colesterolo; poi, la misurazione della pressione arteriosa e il rilievo di eventuali aritmie cardiache; per finire, la valutazione medica, qualora dai test effettuati si rilevasse un elevato rischio per la malattia cerebrovascolare, suggerendo, eventualmente, ulteriori approfondimenti diagnostici. I risultati delle indagini con la valutazione del rischio saranno, infine, consegnati agli interessati.

Gli altri due appuntamenti di screening gratuiti di lotta all’ictus cerebrale, invece, si sono svolti, nelle scorse settimane, a San Pietro in Vincoli e a Marina di Ravenna. Circa il 10% delle persone che si sottopongono a questi test è, poi, invitato a fare nuovi esami più approfonditi, a dimostrazione di quanto sia importante la prevenzione. Per poter prendere parte all’ultimo appuntamento degli screening gratuiti di lotta all’ictus cerebrale in programma nella giornata di dopodomani, sabato 29 aprile, alla casa della salute “San Giorgio” di Cervia, dalle 9.30 alle 12.30, è necessario prenotare telefonando al 331 1304368, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

Per concludere, è possibile sostenere sia la lotta all’ictus cerebrale nel territorio di Ravenna, sia le attività dell’associazione, tra le quali gli screening gratuiti, scegliendo di destinare il cinque per mille ad “A.L.I.Ce Ravenna od.v (c.f. 92065250398)”.