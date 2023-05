Con tema dal titolo “Il dolore totale”, l’iniziativa si svolgerà nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, al Grand hotel Mattei, e parteciperanno oltre duecento persone provenienti da tutta la regione

Nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, al Grand hotel Mattei di Ravenna, si svolgerà il congresso regionale della società italiana “Cure palliative”, con tema dal titolo “Il dolore totale”. Organizzato dal consiglio direttivo della società italiana “Cure palliative”, del quale fanno parte il dottor Luigi Montanari, responsabile della società italiana “Cure palliative” di Ravenna e presidente del congresso in programma nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, e la dottoressa Cristina Pittureri, della società italiana “Cure palliative” di Rimini, all’evento prenderanno parte vari, oltre a circa duecento persone provenienti da tutte le provincie dell’Emilia Romagna, relatori e moderatori, tra cui molti professionisti medici e infermieri dell’Ausl Romagna, come il professor Marco Maltoni, direttore dell’u.o. cure palliative di Forlì-Cesena; la dottoressa Elena Amaducci, responsabile della società italiana “Cure palliative” di Cesena; Chiara Nardini dell’i.c.m. pediatria di Ravenna, il dottor Paolo Perna, d.m. di “Terapia antalgica Romagna”; il dottor Carmelo Gabriele, della pediatria dell’ospedale Rimini; e Lucia Marangio, della pediatria dell’ospedale di Forlì.

All’incontro saranno, inoltre, presenti monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna; Michele De Pascale, sindaco di Ravenna; la dottoressa Laura Tedaldi, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna; il dottor Gino Gobber, presidente della società italiana “Cure palliative”; il dottor Mario Santarelli, presidente della fondazione “Gigi Ghirotti”; e la direzione generale dell’Ausl Romagna, col dottor Umberto Carioli.

La disciplina “Cure palliative” si pone l’obbiettivo di rispondere ai bisogni del paziente, adulto o bambino, con malattia cronica evolutiva inguaribile, cercando di affrontare non solo dolore fisico, ma anche dolore psicologico, spirituale, sociale ed esistenziale. I principi che motivano e che animano questa modalità di approccio sono quelli insegnati da Cicely Saunders, fondatrice delle cure palliative.

Scopo dell’evento in programma nella giornata di domani, venerdì 12 maggio, al Grand hotel Mattei di Ravenna, è sia sollecitare i professionisti a migliorare e ad ampliare le proprie conoscenze e le proprie competenze in questa tematica, sia far riflettere le istituzioni sulla necessità di nuovi progetti e di nuovi investimenti, per far sì che i cittadini emiliano-romagnoli possano accedere, con fluidità e con uniformità, ai servizi di cure palliative.

Infine, l’iniziativa si svolge nella città che ha ottenuto il titolo di “Città del sollievo 2023”, per essersi distinta nella attuazione di progetti dedicati alla cura del dolore cronico e delle problematiche complesse sia di pazienti con malattia inguaribile che delle relative famiglie.