Sabato 13 maggio si terrà presso la sala Nullo Baldini del Palazzo della Provincia di Ravenna il congresso intitolato “Le multiple manifestazioni dell’atopia. Stato dell’arte”, organizzato dal direttore della Unità Operativa Complessa di Ravenna, dottoressa Michela Tabanelli.

Parteciperanno all’evento professionisti di differenti specialità afferenti all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, quali dermatologi, pediatri, otorinolaringoiatri, pneumologi, dietologi, che si confronteranno su temi di salute molto frequenti ed importanti per la popolazione, quali la dermatite atopica, l’asma, la poliposi nasale, le allergie alimentari.

Il congresso si pone l’obiettivo di parlare delle ultime novità in tema di diagnosi e terapia delle varie patologie atopiche in un’ottica di multidisciplinarietà e di collaborazione tra il territorio e l’ospedale. Questi ultimi due aspetti risultano cruciali in quanto per garantire le migliori cure ai pazienti occorre considerare le malattie in maniera globale, integrata e non settoriale, ed è necessario garantire un percorso idoneo in base alla gravità delle manifestazioni partendo dal medico di medicina generale fino ad arrivare agli ambulatori dedicati specialistici per singola patologia all’interno delle varie unità operative ospedaliere.

Gli ultimi anni sono stati inoltre caratterizzati dalla comprensione sempre più precisa dei meccanismi che portano allo sviluppo di malattie gravi quali asma, poliposi nasale e dermatite atopica, con conseguente sviluppo di farmaci sempre più mirati ed efficaci ed anche in grado di gestire globalmente le varie manifestazioni dell’atopia.

Il congresso, che si svolgerà nell’arco della mattinata, vedrà anche la partecipazione dell’associazione Cuore e Territorio, che si sta fattivamente impegnando in un’attività di aiuto della sanità pubblica ravennate.