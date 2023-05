Nei tre paesi sono state organizzate giornate straordinarie, col servizio che sarà disponibile a libero accesso, soprattutto per chi sta svolgendo attività negli edifici alluvionati

Il servizio di igiene e sanità pubblica di Ravenna ha organizzato a Conselice, a Solarolo e a Sant’Agata sul Santerno, delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, ad accesso diretto e rivolta, in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività negli edifici alluvionati, ossia residenti, volontari, od altro tipo di incarico.

L’invito ad accedere al servizio è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano, oppure a coloro che hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di dieci anni. A Solarolo le vaccinazioni si svolgeranno nella giornata di domani, venerdì 26 maggio, in piazzale Caduti, dalle 9 alle 13. A Conselice le vaccinazioni si svolgeranno nella giornata di domani, venerdì 26 maggio, nella casa della comunità, dalle 9.30 alle 13. Infine, a Sant’Agata sul Santerno le vaccinazioni si svolgeranno nella giornata di dopodomani, sabato 27 maggio, in piazza Umberto 1°, dalle 9 alle 14.