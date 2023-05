Finanziata la visita del Team presso National Cancer Institute di AMSTERDAM

Il Rotary Club Ravenna, con il contributo importante del Socio Dante Silvestrini, finanzia la visita del Team multidisciplinare dell’Ospedale di Ravenna presso National Cancer Institute di AMSTERDAM, finalizzata a scambio scientifico, formazione e collaborazione.

Il team multidisciplinare si occupa di chirurgia oncologica, e questa visita è una ulteriore tappa di un proficuo rapporto di collaborazione scientifica e clinica.

Alla presentazione del progetto sono intervenuti il Dr. Prof. Giampaolo UGOLINI– Direttore U.O. Chirurgia Generale AUSL Ravenna, che ha tenuto una relazione su LA CHIRURGIA ONCOLOGICA: SFIDE E OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

La Dr. Maria Letizia MARINI – Presidente Rotary Club Ravenna, Il Dr. Dante SILVESTRINI – Socio Rotary Club Ravenna, e la Prof. Mirella Mazzotti FALCONI – Coordinatrice del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Università di Bologna con sede a Ravenna, Presidente della Fondazione Flaminia, presso cui il Dr. Dante Silvestrini finanzierà una innovativa borsa di studio.

Per un medico è importante fare ricerca, e per un service Club come il Rotary è importante, anche in questo momento di tragedia per molte persone della nostra terra, guardare avanti con fiducia.