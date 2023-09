Conclusa ieri a Brisighella la prima tappa dell’iniziativa “Pedala sulla Via Romagna per lo IOR”

Arrivato ieri a Brisighella il gruppo di ciclisti dell’iniziativa benefica “Pedala sulla Via Romagna per lo IOR”, la pedalata non competitiva che raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro il cancro. L’iniziativa – quest’anno alla sua seconda edizione – è ideata e promossa da Istituto Oncologico Romagna (IOR) e ExtraGiro, con la collaborazione di Alé Cycling, Via Romagna e la BCC ravennate, forlivese e imolese.

I tredici ciclisti hanno percorso ieri 125 km partendo da Comacchio e raggiungendo Brisighella, accolti da una delegazione composta dall’Assessore brisighellese Gian Marco Monti, Domenico Ferrucci della BCC, il Presidente dello IOR Luca Panzavolta e il direttore corse di Extra giro Marco Selleri. Proseguiranno il loro tragitto verso Santa Sofia, Verucchio e Riccione, dove concluderanno l’itinerario sabato 23 settembre, dopo aver percorso ben 479 km.

C’è ancora tempo per effettuare una donazione: basta andare sul sito dell’iniziativa (https://www.insiemeachicura.it/iniziative/la-via-romagna-per-lo-ior-2023) e indicare la cifra da donare a sostegno dell’attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo oppure acquistare la divisa ufficiale o la maglia tecnica dell’evento.