All’iniziativa, promossa dal Gruppo Hera e dal Comune di Russi, aderiscono tutte le farmacie di Russi, Godo e San Pancrazio

Arriva anche a Russi “FarmacoAmico”, il progetto per la raccolta e il riutilizzo dei farmaci non scaduti. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Hera e dal Comune di Russi e vede il coinvolgimento di numerosi soggetti locali per creare una rete solidale sul territorio; tra questi, l’Ordine dei Farmacisti di Ravenna e le associazioni di volontariato/onlus Auser, Anteas e Ada.

Coordinamento e supervisione del progetto sono affidati a Last Minute Market Impresa Sociale, società spin-off accreditata dell’Università di Bologna, che ha creato un modello per il recupero dei beni alimentari, estendendo poi i propri servizi anche ad altre categorie di beni come, appunto, i prodotti parafarmaceutici e i medicinali.

Le modalità di raccolta dei farmaci non scaduti

I farmaci potranno essere depositati dai cittadini in contenitori verdi dedicati, identificati da una grafica appositamente creata e messi a disposizione da Hera presso le farmacie di Russi e frazioni aderenti al progetto, ben distinti dai contenitori di farmaci scaduti, prodotti che sono invece destinati allo smaltimento. Per poter essere inseriti nel circuito di riutilizzo, i farmaci dovranno avere requisiti precisi, tra i quali una validità residua di almeno 6 mesi e un perfetto stato di conservazione della confezione, con lotto e scadenza perfettamente leggibili. Saranno, invece, esclusi i medicinali liquidi, quelli che richiedono particolari precauzioni per la loro conservazione, come la catena del freddo, quelli di solo impiego ospedaliero e i farmaci stupefacenti.

La creazione di una rete solidale e le farmacie aderenti

Hanno aderito all’iniziativa tutte le quattro farmacie di Russi e frazioni. I contenitori si possono infatti trovare presso:

Farmacia Errani in Corso Farini 35 a Russi

Farmacia Farini in Corso Farini 39 a Russi

Farmacia Gallina in via Faentina Nord 169 a Godo

Farmacia San Pancrazio in via Molinaccio 106 a San Pancrazio

Saranno Auser, Anteas e Ada ad occuparsi della fase del ritiro dei medicinali e a portarli nelle proprie sedi, dove, in un locale appositamente identificato, saranno immagazzinati e inventariati. Una volta selezionati, i farmaci saranno ritirati da Last Minute Market e resi disponibili sia ad enti che si occupano di progetti di cooperazione decentrata, che ad enti che lavorano nel territorio italiano, in particolare all’interno del territorio regionale dell’Emilia Romagna. Gli enti a cui sono donati i farmaci si occupano di assistenza sanitaria ai bisognosi, dotati di personale medico e farmacista.

Il coinvolgimento e la collaborazione tra azienda, cittadini, clienti, organizzazioni e associazioni del territorio sono fondamentali per creare valore condiviso. Tutti, intervenendo sui propri comportamenti quotidiani, possono diventare protagonisti del cambiamento e contribuire al raggiungimento di obiettivi fondamentali in termini di sostenibilità, efficienza e inclusione sociale.