Ausl Romagna prende parte all’iniziativa con vari eventi organizzati a Lugo sia sabato 7 che domenica 8 ottobre

Nella giornata di domani, domenica 8 ottobre, si celebrerà la seconda giornata nazionale degli ospedali storici, un’iniziativa, organizzata da “Acosi”, l'”Associazione culturale ospedali storici italiani”, che offrirà al pubblico la possibilità di conoscere uno dei “giacimenti” culturali oggi meno noti ma, come affermato in una nota, sicuramente più interessanti e più fecondi della storia dell’Italia.

Da Milano a Firenze, da Venezia a Roma, da Napoli ad Alessandria, passando per Brescia, per Lodi e per l’intera Emilia- Romagna, sarà possibile visitare, gratuitamente, luoghi spesso chiusi al pubblico, veri e propri tesori nascosti all’interno di storiche istituzioni ospedaliere, collezioni d’arte, antichi strumenti sanitari, chiese, edifici monumentali, biblioteche e rare collezioni librarie, prosegue la nota. Grazie ad un protocollo firmato col Ministero della cultura e col Ministero della salute, la manifestazione vede come grandi protagonisti ben quattordici nosocomi storici, tra i più belli d’Italia, che apriranno al pubblico ventidue luoghi di interesse artistico e culturale.

Scopo di “Acosi”, l’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2019, infatti, è sia condividere le migliori pratiche di conservazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale ed architettonico degli ospedali storici d’Italia, sia promuovere l’incremento trasparente e sostenibile del patrimonio scientifico materiale ed immateriale in possesso di aziende sanitarie ed ospedaliere. Altro obiettivo dell’ente, inoltre, è contribuire a creare un nuovo modello di servizio culturale e turistico, incentivando la collaborazione con le istituzioni e con le associazioni territoriali. “Acosi” riconosce anche il valore sussidiario dei musei e delle opere sia per il potenziamento dell’attività sanitaria ed assistenziale, sia per una maggiore “umanizzazione” delle cure attraverso una fruizione diretta ai pazienti e ai familiari del patrimonio culturale.

L’Ausl della Romagna, che si caratterizza per il “Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola”, costituito da cinque nosocomi storici e da undici raccolte d’arte sanitaria, collocate in luoghi strettamente connessi con la storia sociale-sanitaria territoriale, aderisce alla giornata con diversi eventi organizzati, nell’edizione di quest’anno, a Lugo. Di seguito, il programma della seconda giornata nazionale degli ospedali storici, in calendario nella giornata di oggi, sabato 7 ottobre, e nella giornata di domani, domenica 8 ottobre, nella città romagnola: