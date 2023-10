Un incontro a Faenza organizzato dal PD

Giovedì 19 ottobre, presso l’Aula Magna della Scuola Europa in via degli Insorti 2 a Faenza, il Partito Democratico di Faenza organizza una tavola rotonda sul tema della sanità.

Dopo l’introduzione di Emanuele Tanesini segretario del PD di Faenza, interverranno il sindaco Massimo Isola, Luciano Biolchini, medico di medicina generale e consigliere comunale, Francesca Bravi, direttrice dell’AUSL Romagna, Michele De Pascale presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Romagna, con conclusioni di Raffaele Donini, assessore alla sanità della Regione Emilia-Romagna. Moderatrice della serata, durante la quale è previsto anche il contributo da parte delle associazioni sindacali, sarà la consigliera regionale Manuela Rontini.

La serata nasce dalla preoccupazione che le difficoltà di finanza pubblica che il nostro Paese sta attraversando possano trasformarsi in occasione per significativi tagli di risorse al sistema sanitario nazionale. Un pericolo reale sottolineato anche di recente dal Presidente della Repubblica Mattarella che, in occasione del Festival delle Regioni a Torino, ha voluto mettere in guardia dal rischio di un ulteriore impoverimento di un servizio fondamentale, già oggi, per molti aspetti, in difficoltà.