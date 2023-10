Parte del percorso dal titolo “Le tappe della salute”

Dopo il successo degli open day nella Casa della comunità di San Pietro in Vincoli e di Sant’Alberto, nella giornata di dopodomani, sabato 28 ottobre, alle 9, sarà il turno della Casa di comunità di Cervia, in un evento organizzato in collaborazione col Comune di Cervia e con le associazioni del terzo settore, tra cui “A.Li.Ce”, associazione “Alzheimer Ravenna”, Auser, “Linea rosa odv”, associazione “Diabetici ravennate”, Croce rossa italiana, “Associazione italiana leucemia”, università degli adulti di Cervia, Lions club, associazione “Ada” con la “Banca del tempo”, coordinamento del volontariato di Cervia, “Uildm”, “Cervia social food”, “Porta di comunità del condominio sociale” e “Spicgl”, ed articolato nel percorso denominato “Le tappe della salute”, collocato nella Casa della comunità di Cervia, in piazza Garibaldi della città del sale e nella biblioteca “Maria Goia” di Cervia.

Nella Casa della comunità saranno allestiti punti informativi sull’orientamento ai sani stili di vita, col personale sanitario esperto che sarà a disposizione della cittadinanza offrendo diverse iniziative, tra cui prevenzione vaccinale, orientamento agli screening oncologici attivi nella provincia di Ravenna e consulenze osterico-ginecologiche. Inoltre, in collaborazione con “A.Li.Ce”, l’”Associazione per la lotta all’ictus celebrale Ravenna”, e con l’unità operativa di neurologia, sarà possibile effettuare lo screening per la prevenzione del rischio individuale di ictus cerebrale. Infine, sarà anche allestito un punto informativo dell’”Ail”, l’”Associazione italiana leucemia”. Per facilitare l’accesso all’iniziativa, per svolgere la vaccinazione contro difterite-tetano-pertosse è necessario telefonare al 334 6705941, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, oppure inviare una mail all’indirizzo promosalute.ra@auslromagna.it; per svolgere la vaccinazione antinfluenzale per gli assistiti dei mmg della della Casa della comunità è necessario contattare la segreteria gruppo mmg “San Giorgio”; per una consulenza ostetrico-ginecologica è necessario telefonare allo 0544 917634, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13; infine, per svolgere uno screening del rischio individuale di ictus cerebrale è necessario telefonare al 331 1304368, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19.

In piazza Garibaldi, in occasione della “Giornata mondiale del diabete”, invece, in collaborazione con l’associazione “Diabetici ravennate”, la Croce rossa italiana e Lions club locale, alla popolazione sarà offerto uno screening con prove glicemiche. Inoltre, in occasione dell’evento, in collaborazione con “Cervia social food”, è previsto un momento dedicato alla promozione di un’alimentazione corretta e salutare attraverso la degustazione di alimenti e di consigli informativi da parte di personale esperto del dipartimento di sanità pubblica.

Infine, alla biblioteca “Maria Goia”, dopo la presentazione dei servizi sociali e socio sanitari che operano sul territorio, sono previsti momenti informativi e divulgativi da parte dell’associazione “Linea rosa odv”, che presenterà l’attività dei centri antiviolenza a tutela della donna e contro la violenza di genere; del consultorio familiare, che organizzerà un intervento riservato alle “Donne dopo gli anta…”; dell’unità operativa di diabetologia di Ravenna e della medicina dello sport; dell’unità operativa di medicina riabilitativa; della struttura semplice di reumatologia; dell’unità operativa di pneumologia, dipartimenti di sanità pubblica; e del punto informatico dell’università degli adulti di Cervia. Lungo il percorso, per concludere, saranno allestiti punti informativi finalizzati alla diffusione delle iniziative pianificate delle associazioni locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.